Annesi ve Babasını İlk Defa Dans Ederken Gören Sevimli Bebek Kalpleri Eritti!

Bebeklerinin önünde ilk kez dans eden çift, bu özel anı takipçileriyle paylaştı. @edatilgan0 isimli TikTok kullanıcısının paylaştığı video binlerce beğeni aldı.
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Bebeğini kameraya alan anne, videoyu "Bu anı saklasam" notuyla paylaştı. Annesi ve babasını ilk kez dans ederken gören tatlı bebek, verdiği tepkiyle izleyenlerin kalplerini eritti.
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Tatlılığıyla izleyenleri mest eden bebek, annesi ve babasının dansından oldukça etkilenmiş görünüyor.
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