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Annesi ve Babasını İlk Defa Dans Ederken Gören Sevimli Bebek Kalpleri Eritti!

Annesi ve Babasını İlk Defa Dans Ederken Gören Sevimli Bebek Kalpleri Eritti!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
13.08.2024 - 14:26

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Bebeklerinin önünde ilk kez dans eden çift, bu özel anı takipçileriyle paylaştı. @edatilgan0 isimli TikTok kullanıcısının paylaştığı video binlerce beğeni aldı.

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Bebeğini kameraya alan anne, videoyu "Bu anı saklasam" notuyla paylaştı. Annesi ve babasını ilk kez dans ederken gören tatlı bebek, verdiği tepkiyle izleyenlerin kalplerini eritti.

Bebeğini kameraya alan anne, videoyu "Bu anı saklasam" notuyla paylaştı. Annesi ve babasını ilk kez dans ederken gören tatlı bebek, verdiği tepkiyle izleyenlerin kalplerini eritti.

Tatlılığıyla izleyenleri mest eden bebek, annesi ve babasının dansından oldukça etkilenmiş görünüyor.

Tatlılığıyla izleyenleri mest eden bebek, annesi ve babasının dansından oldukça etkilenmiş görünüyor.

İçinizi ısıtacak o video 👇

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