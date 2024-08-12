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Lokma İçin Bahane Aramış Dedirtti! Gaziantep'te Instagram’ın Yeniden Açılmasını Lokma Dağıtarak Kutladılar

Lokma İçin Bahane Aramış Dedirtti! Gaziantep'te Instagram’ın Yeniden Açılmasını Lokma Dağıtarak Kutladılar

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
13.08.2024 - 00:00

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2 Ağustos'ta Türkiye'de sosyal medya platformu Instagram'a getirilen erişim engeli, 9 gün süren bir bekleyişin ardından devlet ve Instagram yetkililerinin anlaşmasıyla kaldırıldı.

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Instagram’ın tekrar erişime açılmasını kutlamak isteyen Gaziantepli esnaf Ahmet Erdoğan, dükkanının önünde lokma tatlısı dağıtarak sevincini paylaştı.

Instagram’ın tekrar erişime açılmasını kutlamak isteyen Gaziantepli esnaf Ahmet Erdoğan, dükkanının önünde lokma tatlısı dağıtarak sevincini paylaştı.

Geleneksel bir kutlama olarak yapılan lokma dağıtımı, çevredekiler tarafından tarafından ilgi gördü. Vatandaşlar, hem Instagram’ın tekrar erişime açılmasını hem de geleneksel tatlıları tatmanın keyfini yaşadı.

Geleneksel bir kutlama olarak yapılan lokma dağıtımı, çevredekiler tarafından tarafından ilgi gördü. Vatandaşlar, hem Instagram’ın tekrar erişime açılmasını hem de geleneksel tatlıları tatmanın keyfini yaşadı.

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