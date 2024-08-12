Lokma İçin Bahane Aramış Dedirtti! Gaziantep'te Instagram’ın Yeniden Açılmasını Lokma Dağıtarak Kutladılar

2 Ağustos'ta Türkiye'de sosyal medya platformu Instagram'a getirilen erişim engeli, 9 gün süren bir bekleyişin ardından devlet ve Instagram yetkililerinin anlaşmasıyla kaldırıldı.
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Instagram’ın tekrar erişime açılmasını kutlamak isteyen Gaziantepli esnaf Ahmet Erdoğan, dükkanının önünde lokma tatlısı dağıtarak sevincini paylaştı.
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Geleneksel bir kutlama olarak yapılan lokma dağıtımı, çevredekiler tarafından tarafından ilgi gördü. Vatandaşlar, hem Instagram’ın tekrar erişime açılmasını hem de geleneksel tatlıları tatmanın keyfini yaşadı.
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