Paris 2024 Olimpiyatlarından Geriye Kalan Uzun Süre Hafızadan Silinmeyecek Bazı Kareler!

2024 Paris Olimpiyatları, tarihe altın harflerle kazınan bir organizasyon olarak hafızalarda yerini aldı. Şehrin büyüleyici atmosferi, tarihi dokusuyla birleşerek sporun en prestijli etkinliklerinden birine ev sahipliği yaptı.
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Ülkemizden toplamda 101 sporcunun katılım gerçekleştirdiği Paris Olimpiyatları'ndan geriye hafızalardan uzun süre silinmeyecek bazı kareler kaldı.
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Sizler için bu unutulmaz anlardan bazılarını derledik. Peki, sizin aklınızda en çok kalan an hangisi oldu?
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