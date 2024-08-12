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Ediz Özcan Bu Defa Sert Kayaya Çarptı: Fotoğrafını Çektiği Kadının Sevgilisi Trabzonlu Çıktı!

Ediz Özcan Bu Defa Sert Kayaya Çarptı: Fotoğrafını Çektiği Kadının Sevgilisi Trabzonlu Çıktı!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
12.08.2024 - 20:36

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Fotoğrafçı Ediz Özcan, sokaklarda rastgele insanların fotoğraflarını çekip sosyal medyada paylaşması ile biliniyor.

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Ediz Özcan bu defa, kafede oturan bir kadının fotoğrafını çekerek çiçek buketine yerleştirdi. Ancak fotoğrafı çektiği ve hediyeyi verdiği anlar, beklemediği bir şekilde gelişti.

Ediz Özcan bu defa, kafede oturan bir kadının fotoğrafını çekerek çiçek buketine yerleştirdi. Ancak fotoğrafı çektiği ve hediyeyi verdiği anlar, beklemediği bir şekilde gelişti.

Kadının Trabzonlu erkek arkadaşı, Özcan’ın yanına gelerek, “Hayırdır, ya çok yağlı yedin ya da mermiden hızlı koşuyorsun,” dedi.

Kadının Trabzonlu erkek arkadaşı, Özcan’ın yanına gelerek, “Hayırdır, ya çok yağlı yedin ya da mermiden hızlı koşuyorsun,” dedi.

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Mert Soylu

bi trabzon bi de konya bu ülkenin yüz karası hakkaten

tuse

Asla kurgu değil