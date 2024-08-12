Ediz Özcan Bu Defa Sert Kayaya Çarptı: Fotoğrafını Çektiği Kadının Sevgilisi Trabzonlu Çıktı!

Fotoğrafçı Ediz Özcan, sokaklarda rastgele insanların fotoğraflarını çekip sosyal medyada paylaşması ile biliniyor.
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Ediz Özcan bu defa, kafede oturan bir kadının fotoğrafını çekerek çiçek buketine yerleştirdi. Ancak fotoğrafı çektiği ve hediyeyi verdiği anlar, beklemediği bir şekilde gelişti.
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Kadının Trabzonlu erkek arkadaşı, Özcan’ın yanına gelerek, “Hayırdır, ya çok yağlı yedin ya da mermiden hızlı koşuyorsun,” dedi.
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bi trabzon bi de konya bu ülkenin yüz karası hakkaten
Asla kurgu değil