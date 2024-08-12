Görüş Bildir
Haberler
Video
Hollandalı Ev Sahibinden Unutulmaz Jest: Vefatından Sonra 16 Evi Kiracılarına Miras Bıraktı!

Hollandalı Ev Sahibinden Unutulmaz Jest: Vefatından Sonra 16 Evi Kiracılarına Miras Bıraktı!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
12.08.2024 - 17:31

İçerik Devam Ediyor

Hollanda Limburg'dan 87 yaşındaki bir kadın, kiralık mülklerinin çoğunu kiracılarına bırakarak kiracılarını şaşırttı. 87 yaşındaki cömert kadının hikayesi @hollandaturktoplum isimli sosyal medya hesabından paylaşıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Kendi şirketi bulunan 87 yaşındaki ev sahibinin, küçük şehirde birçok evi bulunuyordu fakat hiç evlenmemiş ve yakın akrabaları yoktu.

Kendi şirketi bulunan 87 yaşındaki ev sahibinin, küçük şehirde birçok evi bulunuyordu fakat hiç evlenmemiş ve yakın akrabaları yoktu.

Ölmeden önce son vasiyetinde 16 adet evini kiracılarına miras bırakan kadın şaşkınlık yarattı.

Ölmeden önce son vasiyetinde 16 adet evini kiracılarına miras bırakan kadın şaşkınlık yarattı.

Videonun tamamı için:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın