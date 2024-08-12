Hollandalı Ev Sahibinden Unutulmaz Jest: Vefatından Sonra 16 Evi Kiracılarına Miras Bıraktı!

Hollanda Limburg'dan 87 yaşındaki bir kadın, kiralık mülklerinin çoğunu kiracılarına bırakarak kiracılarını şaşırttı. 87 yaşındaki cömert kadının hikayesi @hollandaturktoplum isimli sosyal medya hesabından paylaşıldı.
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Kendi şirketi bulunan 87 yaşındaki ev sahibinin, küçük şehirde birçok evi bulunuyordu fakat hiç evlenmemiş ve yakın akrabaları yoktu.
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Ölmeden önce son vasiyetinde 16 adet evini kiracılarına miras bırakan kadın şaşkınlık yarattı.
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