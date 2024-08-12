Üçüz Bebekleri Olan Çift: “Cumhurbaşkanımızın 3 Çocuk Sözünü Tek Seferde Yerine Getirdik Yardım Bekliyoruz"

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Giresun’da bir iş yerinde asgari ücretle çalışan eşi ev hanımı olan Ali Hakyemez ise, Cumhurbaşkanının, “En az 3 çocuk sahibi olun” isteğini tek seferde yerine getirdiklerini ifade ederek yardım istedi.
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"Cumhurbaşkanımız 3 çocuk demişti, biz de Cumhurbaşkanımızın 3 çocuk isteğini tek seferde yerine getirdik. Cumhurbaşkanımızdan da desteklerini bekleriz."
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500 TL süt parası alırsın ablam. .. küfür gibi.
hahaha seyda hanım lütfen burdan bi tuzeltme yapalım kişi başı ilk doğum 300 yani anne 900 TL alacak 😎😂😂
isimlerini de recep-tayyip-erdoğan diye koyarsan tamamdır :)
Açıkçası bu saatten sonra bu ülkede çocuk doğurmak şahsına köle doğurmakla eş değer bana göre ülkenin durumu belli belki ilerde düzelir diye de ümidim yok 20... Devamını Gör
yol ayrımında ülke.