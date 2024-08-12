Üçüz Bebekleri Olan Çift: “Cumhurbaşkanımızın 3 Çocuk Sözünü Tek Seferde Yerine Getirdik Yardım Bekliyoruz"

Ünlü Rapçi Gazapizm Bir Düğünde Böyle Görüntülendi!

Atatürk Hakkında Tepki Çekecek Sözler: 'Ben Onun Fikirlerine Düşmanım, Kemalistler 80 Yıl Anamızı Ağlattı'

Nikah Şahidi Olmayı Düşünenler Toplansın! Daha Önce Hiç 'Nikah Şahitliği Laneti' Diye Bir Şey Duydunuz mu?