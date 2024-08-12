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Üçüz Bebekleri Olan Çift: “Cumhurbaşkanımızın 3 Çocuk Sözünü Tek Seferde Yerine Getirdik Yardım Bekliyoruz"

etiket Üçüz Bebekleri Olan Çift: “Cumhurbaşkanımızın 3 Çocuk Sözünü Tek Seferde Yerine Getirdik Yardım Bekliyoruz"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
12.08.2024 - 16:45

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Giresun’da yaşayan çift, uzun süredir evli olmalarına rağmen bebek hasreti çekmeye başladı. Birçok merkeze başvurup tedavi yolları arayan çift, sonunda normal yollarla bir bebek isterken üçüz bebek sahibi oldu.

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Giresun’da bir iş yerinde asgari ücretle çalışan eşi ev hanımı olan Ali Hakyemez ise, Cumhurbaşkanının, “En az 3 çocuk sahibi olun” isteğini tek seferde yerine getirdiklerini ifade ederek yardım istedi.

Giresun’da bir iş yerinde asgari ücretle çalışan eşi ev hanımı olan Ali Hakyemez ise, Cumhurbaşkanının, “En az 3 çocuk sahibi olun” isteğini tek seferde yerine getirdiklerini ifade ederek yardım istedi.

"Cumhurbaşkanımız 3 çocuk demişti, biz de Cumhurbaşkanımızın 3 çocuk isteğini tek seferde yerine getirdik. Cumhurbaşkanımızdan da desteklerini bekleriz."

"Cumhurbaşkanımız 3 çocuk demişti, biz de Cumhurbaşkanımızın 3 çocuk isteğini tek seferde yerine getirdik. Cumhurbaşkanımızdan da desteklerini bekleriz."

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Seyda Ademoglu

500 TL süt parası alırsın ablam. .. küfür gibi.

cnr80

hahaha seyda hanım lütfen burdan bi tuzeltme yapalım kişi başı ilk doğum 300 yani anne 900 TL alacak 😎😂😂

rcpbyrm

isimlerini de recep-tayyip-erdoğan diye koyarsan tamamdır :)

Çoban yıldızı Luna

Açıkçası bu saatten sonra bu ülkede çocuk doğurmak şahsına köle doğurmakla eş değer bana göre ülkenin durumu belli belki ilerde düzelir diye de ümidim yok 20... Devamını Gör

Naci Kir

yol ayrımında ülke.