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Kadınlar Regl Döneminde Erkek Arkadaşlarının Söylediklerini Nasıl Duyuyor?

Kadınlar Regl Döneminde Erkek Arkadaşlarının Söylediklerini Nasıl Duyuyor?

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
14.08.2024 - 12:58

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Regl dönemi, kadınların hormon seviyelerinde ani dalgalanmalar yaşadığı bir süreçtir ve bu durum, fiziksel ve duygusal gerginliğe yol açabilir. @zcaglakenanoglu isimli TikTok fenomeni bizler için bu durumu özetler nitelikte bir video paylaştı.

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Genç kadın, regl dönemindeyken erkek arkadaşının anlattıklarının aslında kulağına nasıl geldiğini eğlenceli bir şekilde açıkladı.

Genç kadın, regl dönemindeyken erkek arkadaşının anlattıklarının aslında kulağına nasıl geldiğini eğlenceli bir şekilde açıkladı.

Gerginlik, sinirlilik, yorgunluk ve ruh hali değişikliklerinin yaygın olduğu bu dönemde, erkek arkadaşının anlattıklarını "aşkım döv beni", "dayak istiyorum" olarak duyduğunu belirtti.

Gerginlik, sinirlilik, yorgunluk ve ruh hali değişikliklerinin yaygın olduğu bu dönemde, erkek arkadaşının anlattıklarını "aşkım döv beni", "dayak istiyorum" olarak duyduğunu belirtti.

Genç kadın, yaptığı paylaşımdan sonra birçok hemcinsi tarafından da onaylandı. 😂

Videonun tamamı için 👇

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