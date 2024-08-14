Kadınlar Regl Döneminde Erkek Arkadaşlarının Söylediklerini Nasıl Duyuyor?

Regl dönemi, kadınların hormon seviyelerinde ani dalgalanmalar yaşadığı bir süreçtir ve bu durum, fiziksel ve duygusal gerginliğe yol açabilir. @zcaglakenanoglu isimli TikTok fenomeni bizler için bu durumu özetler nitelikte bir video paylaştı.
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Genç kadın, regl dönemindeyken erkek arkadaşının anlattıklarının aslında kulağına nasıl geldiğini eğlenceli bir şekilde açıkladı.
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Gerginlik, sinirlilik, yorgunluk ve ruh hali değişikliklerinin yaygın olduğu bu dönemde, erkek arkadaşının anlattıklarını "aşkım döv beni", "dayak istiyorum" olarak duyduğunu belirtti.
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