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Samimi Olmadığı Kişilerin Sevgi Sözcüklerinden Rahatsız Olan Genç Kız: "Ben Heteroseksüel Bir Bireyim"

Samimi Olmadığı Kişilerin Sevgi Sözcüklerinden Rahatsız Olan Genç Kız: "Ben Heteroseksüel Bir Bireyim"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
13.08.2024 - 16:48

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Tanımadığı veya samimi olmadığı insanların kendisine sürekli olarak sevgi sözcükleriyle hitap etmesinden rahatsız olan genç kız, bu durum karşısında duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

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Tanımadığı insanların kendisine sevgi sözcükleriyle hitap etmesinden rahatsız olan genç kız, bu durumun kendisini rahatsız ettiğini ve samimiyetsiz bulduğunu söyledi.

Tanımadığı insanların kendisine sevgi sözcükleriyle hitap etmesinden rahatsız olan genç kız, bu durumun kendisini rahatsız ettiğini ve samimiyetsiz bulduğunu söyledi.

Genç kız, kendisine yöneltilen "aşkım," "bebeğim" gibi hitaplardan rahatsız olduğunu belirterek, heteroseksüel olduğu için bu tür ifadeleri uygun bulmadığını ifade etti.

Genç kız, kendisine yöneltilen "aşkım," "bebeğim" gibi hitaplardan rahatsız olduğunu belirterek, heteroseksüel olduğu için bu tür ifadeleri uygun bulmadığını ifade etti.

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