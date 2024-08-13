Samimi Olmadığı Kişilerin Sevgi Sözcüklerinden Rahatsız Olan Genç Kız: "Ben Heteroseksüel Bir Bireyim"

Tanımadığı veya samimi olmadığı insanların kendisine sürekli olarak sevgi sözcükleriyle hitap etmesinden rahatsız olan genç kız, bu durum karşısında duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.
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Tanımadığı insanların kendisine sevgi sözcükleriyle hitap etmesinden rahatsız olan genç kız, bu durumun kendisini rahatsız ettiğini ve samimiyetsiz bulduğunu söyledi.
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Genç kız, kendisine yöneltilen "aşkım," "bebeğim" gibi hitaplardan rahatsız olduğunu belirterek, heteroseksüel olduğu için bu tür ifadeleri uygun bulmadığını ifade etti.
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