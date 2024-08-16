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İstanbul'da 2 Kadın Kendilerine Laf Atan Şahısı Tekme Tokat Dövdü

İstanbul'da 2 Kadın Kendilerine Laf Atan Şahısı Tekme Tokat Dövdü

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
16.08.2024 - 18:17

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İstanbul'da gerçekleşen olayda iki kadın, sözlü tacize karşı gösterdikleri tepkide oldukça sert bir yöntem kullandılar.

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Şahısın, yolda gördüğü kadınlara sözlü tacizde bulunduğu belirtildi. Bu durum karşısında kadınlar, kendilerine yönelik bu davranışa sert bir şekilde tepki gösterdi.

Şahısın, yolda gördüğü kadınlara sözlü tacizde bulunduğu belirtildi. Bu durum karşısında kadınlar, kendilerine yönelik bu davranışa sert bir şekilde tepki gösterdi.

İki kadın, kendilerine laf atan bir kişiyi tekme tokat dövdü. O anlar sokaktaki başka bir vatandaşın cep telefonunun kamerasıyla kaydedildi.

İki kadın, kendilerine laf atan bir kişiyi tekme tokat dövdü. O anlar sokaktaki başka bir vatandaşın cep telefonunun kamerasıyla kaydedildi.

O anlar 👇

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