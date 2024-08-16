İstanbul'da 2 Kadın Kendilerine Laf Atan Şahısı Tekme Tokat Dövdü

İstanbul'da gerçekleşen olayda iki kadın, sözlü tacize karşı gösterdikleri tepkide oldukça sert bir yöntem kullandılar.
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Şahısın, yolda gördüğü kadınlara sözlü tacizde bulunduğu belirtildi. Bu durum karşısında kadınlar, kendilerine yönelik bu davranışa sert bir şekilde tepki gösterdi.
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İki kadın, kendilerine laf atan bir kişiyi tekme tokat dövdü. O anlar sokaktaki başka bir vatandaşın cep telefonunun kamerasıyla kaydedildi.
O anlar 👇
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