Köpeğin Gözünün Açılmadığını Gören Şefkatli Minikler Köpekle Böyle İlgilendi

Sokakta gördükleri köpeğin gözünün açılmadığını fark eden şefkatli çocuklar, hemen durumu anlamaya çalıştılar. Köpeğin yanından ayrılmayıp onunla ilgilenmeye başladılar.
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Minik çocuk, köpeğin gözünü açamadığını fark edince hemen onun yardımına koşup gözlerini açmaya çalıştı.
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Ardından diğer arkadaşlarının da yanına gelip köpekle ilgilenmesiyle ortaya duygulandıran görüntüler çıktı. Minik çocukların bu şefkatli davranışları sosyal medyada beğeni topladı.
O anlar 👇
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