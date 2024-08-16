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Köpeğin Gözünün Açılmadığını Gören Şefkatli Minikler Köpekle Böyle İlgilendi

Köpeğin Gözünün Açılmadığını Gören Şefkatli Minikler Köpekle Böyle İlgilendi

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
16.08.2024 - 13:35

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Sokakta gördükleri köpeğin gözünün açılmadığını fark eden şefkatli çocuklar, hemen durumu anlamaya çalıştılar. Köpeğin yanından ayrılmayıp onunla ilgilenmeye başladılar.

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Minik çocuk, köpeğin gözünü açamadığını fark edince hemen onun yardımına koşup gözlerini açmaya çalıştı.

Minik çocuk, köpeğin gözünü açamadığını fark edince hemen onun yardımına koşup gözlerini açmaya çalıştı.

Ardından diğer arkadaşlarının da yanına gelip köpekle ilgilenmesiyle ortaya duygulandıran görüntüler çıktı. Minik çocukların bu şefkatli davranışları sosyal medyada beğeni topladı.

Ardından diğer arkadaşlarının da yanına gelip köpekle ilgilenmesiyle ortaya duygulandıran görüntüler çıktı. Minik çocukların bu şefkatli davranışları sosyal medyada beğeni topladı.

O anlar 👇

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