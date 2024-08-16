Evlenme Teklifi Etmeyi Düşünenlere İlham Verecek: "Birbirini Seven İki Kalbin Karşısında Hiçbir Şey Duramaz"

Bir sosyal medya kullanıcısı, kız arkadaşına evlilik teklifi ettiği duygusal anları takipçileriyle paylaştı. @faruktaskale hesabından paylaşılan video, sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.
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Kız arkadaşına sürpriz bir video hazırlayan genç, özenle hazırladığı bu dokunaklı video ile hepimizin gözlerini yaşarttı.
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Videonun sonunda gelen evlenme teklifi ve çiftin mutluluğu ise görülmeye değerdi...
Videonun tamamı için:
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