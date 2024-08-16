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Evlenme Teklifi Etmeyi Düşünenlere İlham Verecek: "Birbirini Seven İki Kalbin Karşısında Hiçbir Şey Duramaz"

Evlenme Teklifi Etmeyi Düşünenlere İlham Verecek: "Birbirini Seven İki Kalbin Karşısında Hiçbir Şey Duramaz"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
16.08.2024 - 12:30

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Bir sosyal medya kullanıcısı, kız arkadaşına evlilik teklifi ettiği duygusal anları takipçileriyle paylaştı. @faruktaskale hesabından paylaşılan video, sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

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Kız arkadaşına sürpriz bir video hazırlayan genç, özenle hazırladığı bu dokunaklı video ile hepimizin gözlerini yaşarttı.

Kız arkadaşına sürpriz bir video hazırlayan genç, özenle hazırladığı bu dokunaklı video ile hepimizin gözlerini yaşarttı.

Videonun sonunda gelen evlenme teklifi ve çiftin mutluluğu ise görülmeye değerdi...

Videonun sonunda gelen evlenme teklifi ve çiftin mutluluğu ise görülmeye değerdi...

Videonun tamamı için:

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