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Alanya'da Cankurtaranlık Yapan Bir Genç Meslektaşlarının Dikkatini Ölçmek İçin Boğulma Numarası Yaptı!

Alanya'da Cankurtaranlık Yapan Bir Genç Meslektaşlarının Dikkatini Ölçmek İçin Boğulma Numarası Yaptı!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
16.08.2024 - 11:19

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Alanya'da cankurtaranlık yapan bir genç, meslektaşlarının dikkatini ölçmek ve kurtarma teknikleri konusunda ne kadar yetkin olduklarını test etmek istedi.

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Kendisi de cankurtaran olan genç, diğer cankurtaran arkadaşlarının haberi olmadan kaydıraktan kayarak suda boğuluyormuş gibi yaptı.

Kendisi de cankurtaran olan genç, diğer cankurtaran arkadaşlarının haberi olmadan kaydıraktan kayarak suda boğuluyormuş gibi yaptı.

Meslektaşlarını test etmek isteyen genç, anında fark edilerek diğer cankurtaranlar tarafından saniyeler içinde kurtarıldı.

Meslektaşlarını test etmek isteyen genç, anında fark edilerek diğer cankurtaranlar tarafından saniyeler içinde kurtarıldı.

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