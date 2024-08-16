Alanya'da Cankurtaranlık Yapan Bir Genç Meslektaşlarının Dikkatini Ölçmek İçin Boğulma Numarası Yaptı!

Alanya'da cankurtaranlık yapan bir genç, meslektaşlarının dikkatini ölçmek ve kurtarma teknikleri konusunda ne kadar yetkin olduklarını test etmek istedi.
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Kendisi de cankurtaran olan genç, diğer cankurtaran arkadaşlarının haberi olmadan kaydıraktan kayarak suda boğuluyormuş gibi yaptı.
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Meslektaşlarını test etmek isteyen genç, anında fark edilerek diğer cankurtaranlar tarafından saniyeler içinde kurtarıldı.
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