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70 Yaşındaki Amca YKS'de 220 Puan Aldı: Gençlerin Önüne Geçmemek İçin Tercih Yapmadı

70 Yaşındaki Amca YKS'de 220 Puan Aldı: Gençlerin Önüne Geçmemek İçin Tercih Yapmadı

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
14.08.2024 - 18:08

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Bursa İnegöl'de yaşayan 70 yaşındaki bir amca, torununa teşvik olmak için TYT'ye girdi ve yerleştirme puanıyla birlikte 220 puan aldı.

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50 yıldır kasaplık yapan ve torununu teşvik amacıyla girdiği YKS'de yerleştirme puanıyla birlikte 220 puan alan 70 yaşındaki vatandaş, başka bir genç adayın önüne geçmemek için tercih yapmadığını söyledi.

50 yıldır kasaplık yapan ve torununu teşvik amacıyla girdiği YKS'de yerleştirme puanıyla birlikte 220 puan alan 70 yaşındaki vatandaş, başka bir genç adayın önüne geçmemek için tercih yapmadığını söyledi.

"Tercih yapmadım. 'Neden' dersen, gençlerden birinin puanın önüne geçip de okul hayatını etkilemek istemedim. Ama bundan sonra ara tercihler olursa niyetim var yapmaya."

"Tercih yapmadım. 'Neden' dersen, gençlerden birinin puanın önüne geçip de okul hayatını etkilemek istemedim. Ama bundan sonra ara tercihler olursa niyetim var yapmaya."

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