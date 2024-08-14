70 Yaşındaki Amca YKS'de 220 Puan Aldı: Gençlerin Önüne Geçmemek İçin Tercih Yapmadı

Paris 2024 Olimpiyatları'ndaki Ülkeler İnsan Olsa Spagettiyi Nasıl Yerdi?

Düğüne Gelerek Biraz Zahmet Etmiş Dedirtti! Manisa'daki Bir Damat Gündem Oldu

Müşterinin Tırnağına Yapılan İşlem Sosyal Medyada Gündem Oldu: 'Yapabileceğimizin En İyisini Yaptık'

Kuryelik Mesleğini Sonlandıracak mı? Müşterinin Siparişini Robotla Teslim Etti

Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan'ın Kazım Karabekir Açıklaması: 'O Kadar Muhafazakar Değil Baya İlerici Biri'