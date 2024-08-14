70 Yaşındaki Amca YKS'de 220 Puan Aldı: Gençlerin Önüne Geçmemek İçin Tercih Yapmadı

Bursa İnegöl'de yaşayan 70 yaşındaki bir amca, torununa teşvik olmak için TYT'ye girdi ve yerleştirme puanıyla birlikte 220 puan aldı.
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50 yıldır kasaplık yapan ve torununu teşvik amacıyla girdiği YKS'de yerleştirme puanıyla birlikte 220 puan alan 70 yaşındaki vatandaş, başka bir genç adayın önüne geçmemek için tercih yapmadığını söyledi.
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"Tercih yapmadım. 'Neden' dersen, gençlerden birinin puanın önüne geçip de okul hayatını etkilemek istemedim. Ama bundan sonra ara tercihler olursa niyetim var yapmaya."
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