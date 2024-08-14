Bir İçerik Üreticisi Türkiye’de Üretilen Ürünlerin Moğolistan’da Daha Ucuza Satılmasına İsyan Etti

Bir içerik üreticisi, Moğolistan'ın başkentinde bulunan havalimanında satılan ürünlerin fiyatlarına dikkat çekerek, Türkiye'de üretilen bu ürünlerin yurt dışında daha ucuza satılmasına tepki gösterdi.
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İçerik üreticisi, Türkiye’de üretilmesine rağmen 8.500 km uzaklıktaki Moğolistan’da daha ucuza satılan bir ürünü takipçilerine gösterdi.
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Hem nakliyat parası ödeyip hem de kar eklemelerine rağmen Moğolistan'daki ürünlerin Türkiye'den daha ucuza satıldığını belirten içerik üreticisi, bu durumun neden ve nasıl olduğunu sorguladı.
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