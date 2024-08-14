Paris 2024 Olimpiyatları'ndaki Ülkeler İnsan Olsa Spagettiyi Nasıl Yerdi?

Paris 2024 Olimpiyatları, sadece heyecanlı müsabakalarla değil, aynı zamanda eğlenceli anlarla da dikkat çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı, Paris 2024'te yaşanan bazı eğlenceli anları taklit ettiği 'Ülkeler Spagettiyi Nasıl Yer, Olimpiyat Versiyonu' isimli bir video yayınladı.