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Paris 2024 Olimpiyatları'ndaki Ülkeler İnsan Olsa Spagettiyi Nasıl Yerdi?

Paris 2024 Olimpiyatları'ndaki Ülkeler İnsan Olsa Spagettiyi Nasıl Yerdi?

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
14.08.2024 - 14:41 Son Güncelleme: 14.08.2024 - 14:44

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Paris 2024 Olimpiyatları, sadece heyecanlı müsabakalarla değil, aynı zamanda eğlenceli anlarla da dikkat çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı, Paris 2024'te yaşanan bazı eğlenceli anları taklit ettiği 'Ülkeler Spagettiyi Nasıl Yer, Olimpiyat Versiyonu' isimli bir video yayınladı.

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Olimpiyatlarda en çok madalya kazanan Amerika'dan, Paris 2024'e damgasını vuran milli gururumuz Yusuf Dikeç'e...

Olimpiyatlarda en çok madalya kazanan Amerika'dan, Paris 2024'e damgasını vuran milli gururumuz Yusuf Dikeç'e...

Olimpiyat Köyü'ndeki parkta uyuyan İtalyan yüzücü Thomas Ceccon'dan, Fransa Sen Nehri kirli olduğu için antrenman yapamayan triatlon ekibine kadar birçok ülkenin akılda kalan olaylarını eğlenceli bir şekilde taklit etti.

Olimpiyat Köyü'ndeki parkta uyuyan İtalyan yüzücü Thomas Ceccon'dan, Fransa Sen Nehri kirli olduğu için antrenman yapamayan triatlon ekibine kadar birçok ülkenin akılda kalan olaylarını eğlenceli bir şekilde taklit etti.

Sosyal medya kullanıcısının paylaştığı video, kısa sürede globalde viral oldu.

Videonun tamamı için:

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