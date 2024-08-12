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Milli Güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu: "Kadına, Spora, Sporcuya ve Yanımızda Olan Herkese Çok Teşekkür Ederim"

Milli Güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu: "Kadına, Spora, Sporcuya ve Yanımızda Olan Herkese Çok Teşekkür Ederim"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
12.08.2024 - 19:50

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, bronz madalya maçında Kuzey Kore'den Sol Gum Pak'ı mağlup ederek madalyanın sahibi olmuştu.

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Yasemin Adar'ın ardından olimpiyat madalyası kazanarak tarihe geçen ilk kadın güreşçimiz olan Buse Tosun Çavuşoğlu, açıklamalarda bulundu.

Yasemin Adar'ın ardından olimpiyat madalyası kazanarak tarihe geçen ilk kadın güreşçimiz olan Buse Tosun Çavuşoğlu, açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, kadına, spora, sporcuya ve yanlarında olan herkese teşekkürlerini iletti.

Çavuşoğlu, kadına, spora, sporcuya ve yanlarında olan herkese teşekkürlerini iletti.

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