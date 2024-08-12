Milli Güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu: "Kadına, Spora, Sporcuya ve Yanımızda Olan Herkese Çok Teşekkür Ederim"
Milli Güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu: "Kadına, Spora, Sporcuya ve Yanımızda Olan Herkese Çok Teşekkür Ederim"
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, bronz madalya maçında Kuzey Kore'den Sol Gum Pak'ı mağlup ederek madalyanın sahibi olmuştu.
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Yasemin Adar'ın ardından olimpiyat madalyası kazanarak tarihe geçen ilk kadın güreşçimiz olan Buse Tosun Çavuşoğlu, açıklamalarda bulundu.
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Çavuşoğlu, kadına, spora, sporcuya ve yanlarında olan herkese teşekkürlerini iletti.
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