"Kim Milyoner Olmak İster?" Yarışmasında Telefon Jokeri Olma Şakasına Tereddütsüz Yardım Eden Gençler

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasında, telefon jokeriymiş gibi yapan genç, sokakta gördüğü diğer gençlerden yardım istedi. Video @sosyalterapi isimli TikTok hesabından yayınlandı.
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Kamera şakası yapan genç, Kenan İmirzalıoğlu'nun ses kaydını kullanarak telefon jokeri olduğunu söyledi ve hiç tanımadığı gençlerden yardım istedi.
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Gençler hiç tereddüt etmeden yardım etmeyi kabul etti. Erkeklerin samimi olma hızını özetleyen eğlenceli video sosyal medyada beğeni topladı.
Videonun tamamı için:
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