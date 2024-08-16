Kahve Fiyatlarını Protesto Eden Vatandaş: "Kendi Kahvemi Kendim Yapıyorum"

Artan Telefon Fiyatlarına Böyle Çare Bulundu: Minimum 2 Yıl Koşuluyla Telefon Kiralama

Alanya'da Cankurtaranlık Yapan Bir Genç Meslektaşlarının Dikkatini Ölçmek İçin Boğulma Numarası Yaptı!

Önce Çilesini Anlattı Sonra Kızlarına Kıyamadı: Çocukla Tatili Yorumlayan Pelin Akil, Tüm Annelerin Sesi Oldu!

"Her Şey Gözümün Önünde Oldu" Diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel Mecliste Yaşanan Kavgaya Tepki Gösterdi