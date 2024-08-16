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Kahve Fiyatlarını Protesto Eden Vatandaş: "Kendi Kahvemi Kendim Yapıyorum"

Kahve Fiyatlarını Protesto Eden Vatandaş: "Kendi Kahvemi Kendim Yapıyorum"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
16.08.2024 - 16:05

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Bir vatandaş, kafelerde uygulanan yüksek fiyatlara karşı tepkisini dile getirmek amacıyla kafenin ortasında bağırarak protesto etti. Sesini duyurmak isteyen vatandaş, çevredeki müşterilerin ve çalışanların dikkatini çekmek istedi.

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Bir kahvenin 300 lira olmasına tepki gösteren vatandaş, kendi kahvesini kendi yaptığını söyledi.

Bir kahvenin 300 lira olmasına tepki gösteren vatandaş, kendi kahvesini kendi yaptığını söyledi.

Kafede oturan diğer müşteriler tarafından kameraya alınan vatandaş, sosyal medyada gündem oldu.

Kafede oturan diğer müşteriler tarafından kameraya alınan vatandaş, sosyal medyada gündem oldu.

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