Tek Başına 3 Magandayı Etkisiz Hale Getirdi: İzmir’de Kız Arkadaşlarını Korumaya Çalışan Genç Saldırıya Uğradı

İzmir’de bir grup, kafede oturan kızlara laf attı. Kız arkadaşlarına yapılan bu saygısızlığa tepki gösteren genç, “Buradan kalkalım” diyerek arkadaşlarını uzaklaştırmak istedi.
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Kız arkadaşlarını olay yerinden uzaklaştırmak isteyen genç, laf atan grubun şiddetli saldırısına uğradı.
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Yere düşürülen genç öldüresiye darp edilirken, olay yerine uzaktan koşarak gelen bir başka genç duruma müdahale etti. Tek başına üç kişilik grubu dağıtarak, darp edilen genci kurtardı.
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