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Tek Başına 3 Magandayı Etkisiz Hale Getirdi: İzmir’de Kız Arkadaşlarını Korumaya Çalışan Genç Saldırıya Uğradı

Tek Başına 3 Magandayı Etkisiz Hale Getirdi: İzmir’de Kız Arkadaşlarını Korumaya Çalışan Genç Saldırıya Uğradı

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
18.08.2024 - 17:08

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İzmir’de bir grup, kafede oturan kızlara laf attı. Kız arkadaşlarına yapılan bu saygısızlığa tepki gösteren genç, “Buradan kalkalım” diyerek arkadaşlarını uzaklaştırmak istedi.

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Kız arkadaşlarını olay yerinden uzaklaştırmak isteyen genç, laf atan grubun şiddetli saldırısına uğradı.

Kız arkadaşlarını olay yerinden uzaklaştırmak isteyen genç, laf atan grubun şiddetli saldırısına uğradı.

Yere düşürülen genç öldüresiye darp edilirken, olay yerine uzaktan koşarak gelen bir başka genç duruma müdahale etti. Tek başına üç kişilik grubu dağıtarak, darp edilen genci kurtardı.

Yere düşürülen genç öldüresiye darp edilirken, olay yerine uzaktan koşarak gelen bir başka genç duruma müdahale etti. Tek başına üç kişilik grubu dağıtarak, darp edilen genci kurtardı.

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