Ali Koç'u İterek Düşüren Fatih Özkan'ın Polise Verdiği İfade Ortaya Çıktı!
Ali Koç'u İterek Düşüren Fatih Özkan'ın Polise Verdiği İfade Ortaya Çıktı!
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u iterek düşüren Göztepe'nin taraftardan sorumlu görevlisi Fatih Özkan'ın polise verdiği ifadeye ulaşıldı. Özkan, Koç'u yaralama kastının olmadığını belirtti.
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Süper Lig'in ikinci haftasında Göztepe'nin Fenerbahçe'yi konuk ettiği maçta, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, saldırıya uğramıştı.
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Ev sahibi ekibin görevlisi Fatih Özkan, deplasman tribününe giremeyen taraftarlarına destek olmak için sahaya giren Koç'u iterek yere düşürmüştü. Koç'un şikayetçi olması üzerine Özkan gözaltına alınmıştı.
Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen görevliye ev hapsi verildiği açıklanmıştı.
Özkan'ın polise verdiği ifade ortaya çıktı 👇
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