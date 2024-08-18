Ligin İkinci Maçında İlk Puan Kaybını Yaşanan Fenerbahçe'ye Gelen Tepkiler
Ligin İkinci Maçında İlk Puan Kaybını Yaşanan Fenerbahçe'ye Gelen Tepkiler
2024 - 2025 sezonuna şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe, ligin ikinci haftasında ilk puan kaybını yaşadı. Sarı-lacivertliler, maçın son dakikasında yediği golle Göztepe deplasmanından bir puanla ayrıldı. Maç sonrasında taraftarlar, transfer yapılmamasını ve Mourinho'nun tercihlerini eleştirdi.
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Süper Lig'in ilk haftasında evinde Adana Demirspor'u 1-0'la geçen Fenerbahçe, ikinci haftada İzmir'de sahaya çıktı.
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Sarı-lacivertliler, ilk yarısını 2-0 önde kapadığı mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
Fenerbahçe'nin golleri Dzeko ve Nesyri'den gelirken ev sahibi 68'de Koray ile durumu 1-1'e getirdi, 90+5'te de Romulo'nun golüyle bir puana uzandı.
Mücadelenin beraberlikle sonuçlanmasıyla sarı-lacivertli taraftarlar teknik direktörleri Mourinho'nun tercihlerini sorguladı.
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