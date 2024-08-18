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Ligin İkinci Maçında İlk Puan Kaybını Yaşanan Fenerbahçe'ye Gelen Tepkiler

Ligin İkinci Maçında İlk Puan Kaybını Yaşanan Fenerbahçe'ye Gelen Tepkiler

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
18.08.2024 - 13:44

2024 - 2025 sezonuna şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe, ligin ikinci haftasında ilk puan kaybını yaşadı. Sarı-lacivertliler, maçın son dakikasında yediği golle Göztepe deplasmanından bir puanla ayrıldı. Maç sonrasında taraftarlar, transfer yapılmamasını ve Mourinho'nun tercihlerini eleştirdi.

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Süper Lig'in ilk haftasında evinde Adana Demirspor'u 1-0'la geçen Fenerbahçe, ikinci haftada İzmir'de sahaya çıktı.

Süper Lig'in ilk haftasında evinde Adana Demirspor'u 1-0'la geçen Fenerbahçe, ikinci haftada İzmir'de sahaya çıktı.
media.fenerbahce.org

Sarı-lacivertliler, ilk yarısını 2-0 önde kapadığı mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, ilk yarısını 2-0 önde kapadığı mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
media.fenerbahce.org

Fenerbahçe'nin golleri Dzeko ve Nesyri'den gelirken ev sahibi 68'de Koray ile durumu 1-1'e getirdi, 90+5'te de Romulo'nun golüyle bir puana uzandı.

Fenerbahçe'nin golleri Dzeko ve Nesyri'den gelirken ev sahibi 68'de Koray ile durumu 1-1'e getirdi, 90+5'te de Romulo'nun golüyle bir puana uzandı.
media.fenerbahce.org

Mücadelenin beraberlikle sonuçlanmasıyla sarı-lacivertli taraftarlar teknik direktörleri Mourinho'nun tercihlerini sorguladı.

Mücadelenin beraberlikle sonuçlanmasıyla sarı-lacivertli taraftarlar teknik direktörleri Mourinho'nun tercihlerini sorguladı.
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