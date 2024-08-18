Ligin İkinci Maçında İlk Puan Kaybını Yaşanan Fenerbahçe'ye Gelen Tepkiler

2024 - 2025 sezonuna şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe, ligin ikinci haftasında ilk puan kaybını yaşadı. Sarı-lacivertliler, maçın son dakikasında yediği golle Göztepe deplasmanından bir puanla ayrıldı. Maç sonrasında taraftarlar, transfer yapılmamasını ve Mourinho'nun tercihlerini eleştirdi.