Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Hekim İtirafı Geldi: "Küstürdük"
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Hekim İtirafı Geldi: "Küstürdük"
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Habertürk ekranlarında Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. Maymun çiçeği virüsü ve gündeme dair konulara değinen Memişoğlu, ülkeyi terk eden doktorlara da değindi.
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Öncelikle maymun çiçeği virüsü ile ilgili konuşan Memişoğlu, "Şu ana kadar ülkemizde bu son maymun çiçeği hastalığıyla ilgili bir tanı konulmadı. Yani bizde şu ana kadar yok, inşallah da olmasın" dedi. Çiçek aşısı olanların %85 oranında korunduğunu hatırlatan Memişoğlu, covid gibi olmayacağını söyledi.
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Kemal Memişoğlu, ülkeyi terk eden hekimlerle ilgili de açıklamalarda bulundu. Hekimoğlu, "Biz maalesef hekimleri son zamanlarda biraz darılttık, küstürdük. Toplum olarak söylüyorum. Hekimleri toplum olarak üzdük" açıklaması yaptı.
Aile hekimleri ile ilgili de yeni bir sistem kurulacağını söyleyen Bakan, "Aile hekimiyle hastaneler ve eğitim araştırma dediğimiz üçüncü basamaklar birbiriyle haberli çalışacak. Bunu 6 ay içinde yapacağız. Aile hekimi gerektiği zaman, gerekli hasta için randevu alabilir hale gelecek" dedi.
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