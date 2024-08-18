Tel Aviv'de Patlama Meydana Geldi: İlk Belirlemelere Göre 1 Ölü 1 Yaralı
Tel Aviv'de Patlama Meydana Geldi: İlk Belirlemelere Göre 1 Ölü 1 Yaralı
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İsrail polis sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Tel Aviv’in Lahi Caddesi’nde bir "patlayıcı düzenek" ile meydana gelen patlamada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin hayatını kaybettiği, bir diğer kişinin ise yaralandığı bildirildi. Yaralı kişinin hastaneye kaldırıldığı da ifade edildi.
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İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, patlamada hayatını kaybeden kişinin 50 yaşlarında bir erkek olduğu belirtildi.
Olayın bir saldırı girişimi olup olmadığını değerlendirmek amacıyla İsrail’in iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet’in soruşturmaya dahil olduğu ifade edildi. Patlamanın bir araçtaki düzenekten ya da canlı bomba düzeneği ile de gerçekleşmiş olabileceği düşünülüyor.
Ölü sayısına dair İsrail kaynaklarının yanlış bilgi verdiği iddia ediliyor. Ölen kişinin kimliği gizlenirken, saldırgan mı İsrail vatandaşı mı olduğuna dair net bir bilgi henüz paylaşılmadı.
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İlla benzin dökecekler... 😡😡😡
Bu yer Türkiye'm in neresinde tam olarak.
trans boksorun aile agacindan devamke hagan.