Nedenini Açıkladı: Fatih Erbakan Neden Yürürken Kollarını Sallamıyor?

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yürürken kollarını neden hiç sallamadığı konusuna açıklık getirdi. Erbakan konuyu sosyal medyada gündem olduktan sonra fark ettiğini ve bu aralar özellikle kollarını sallamaya dikkat ettiğini söyledi.