Nedenini Açıkladı: Fatih Erbakan Neden Yürürken Kollarını Sallamıyor?
Nedenini Açıkladı: Fatih Erbakan Neden Yürürken Kollarını Sallamıyor?
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yürürken kollarını neden hiç sallamadığı konusuna açıklık getirdi. Erbakan konuyu sosyal medyada gündem olduktan sonra fark ettiğini ve bu aralar özellikle kollarını sallamaya dikkat ettiğini söyledi.
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medyada tartışmalara neden olan yürüyüş stili hakkında ilk kez konuştu.
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Ekol TV'de Armağan Çağlayan'ın programına katılan Erbakan, burada neden yürürken kollarını hiç sallamadığı konusuna açıklık getirdi.
Fatih Erbakan, "Sosyal medyayla yayıldı bu ama sonradan bizim çocuklar, evdekiler falan da dedi. 'Ya doğru' diye. Biraz da güldüler onlar da. Şimdi artık ben de biraz dikkat ediyorum" ifadelerini kullandı.
Koronavirüs salgınından önce spor yaptığını ancak pandemi nedeniyle spora ara verdiğini belirten Erbakan, duruş ve doğru yürüyüş için spora yeniden başlaması gerektiğini de dile getirdi.
Fatih Erbakan'ın viral olan kol sallamadan yürüyüşü ⬇️
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