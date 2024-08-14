YKS 2024 Birincilerinin Boğaziçi Üniversitesi'ni Tercih Etmesi Twitter'ı İkiye Böldü
YKS 2024 Birincilerinin Boğaziçi Üniversitesi'ni Tercih Etmesi Twitter'ı İkiye Böldü
Sevinciyle hayal kırıklığıyla bir YKS dönemini daha geride bıraktık. Tabii yüz binlerce öğrencinin ter döktüğü bu maratonda gözler klasik olarak şampiyonların üzerindeydi. 9 birinciden üçünün Boğaziçi Üniversitesi'ni seçmesi ise farklı alternatifler olduğunu düşünenlerle doğru yaptıklarını düşünenler olarak sosyal medyayı ikiye böldü.
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Yerleştirme sonuçlarının ardından 9 birincinin çoğunluğu mühendislik bölümlerini tercih etti. Okul olarak da vakıf ve devlet üniversitelerini seçenler var.
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Sayısal birincisi Arda Taşdemir Bilgisayar Mühendisliği
Eşit ağırlık birincisi Berra Kuruş...
ve sözel birincisi Emre Düzcan İktisat bölümünü tercih etti.
Ancak polemiklerin diyarı Twitter'da bu konu da gündem oldu.
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ne güzel istanbulda okuyacaklar ankarada odtüyü yazıp bozkır iç anadoluda mı okusunlar
Osman bey ne yaşadınız Ankara'da ? :(