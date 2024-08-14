YKS 2024 Birincilerinin Boğaziçi Üniversitesi'ni Tercih Etmesi Twitter'ı İkiye Böldü

Sevinciyle hayal kırıklığıyla bir YKS dönemini daha geride bıraktık. Tabii yüz binlerce öğrencinin ter döktüğü bu maratonda gözler klasik olarak şampiyonların üzerindeydi. 9 birinciden üçünün Boğaziçi Üniversitesi'ni seçmesi ise farklı alternatifler olduğunu düşünenlerle doğru yaptıklarını düşünenler olarak sosyal medyayı ikiye böldü.