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YKS 2024 Birincilerinin Boğaziçi Üniversitesi'ni Tercih Etmesi Twitter'ı İkiye Böldü

YKS 2024 Birincilerinin Boğaziçi Üniversitesi'ni Tercih Etmesi Twitter'ı İkiye Böldü

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
14.08.2024 - 18:54

Sevinciyle hayal kırıklığıyla bir YKS dönemini daha geride bıraktık. Tabii yüz binlerce öğrencinin ter döktüğü bu maratonda gözler klasik olarak şampiyonların üzerindeydi. 9 birinciden üçünün Boğaziçi Üniversitesi'ni seçmesi ise farklı alternatifler olduğunu düşünenlerle doğru yaptıklarını düşünenler olarak sosyal medyayı ikiye böldü.

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Yerleştirme sonuçlarının ardından 9 birincinin çoğunluğu mühendislik bölümlerini tercih etti. Okul olarak da vakıf ve devlet üniversitelerini seçenler var.

Yerleştirme sonuçlarının ardından 9 birincinin çoğunluğu mühendislik bölümlerini tercih etti. Okul olarak da vakıf ve devlet üniversitelerini seçenler var.

Sayısal birincisi Arda Taşdemir Bilgisayar Mühendisliği

Sayısal birincisi Arda Taşdemir Bilgisayar Mühendisliği

Eşit ağırlık birincisi Berra Kuruş...

Eşit ağırlık birincisi Berra Kuruş...

ve sözel birincisi Emre Düzcan İktisat bölümünü tercih etti.

ve sözel birincisi Emre Düzcan İktisat bölümünü tercih etti.

Ancak polemiklerin diyarı Twitter'da bu konu da gündem oldu.

Ancak polemiklerin diyarı Twitter'da bu konu da gündem oldu.
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

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Osman Elmallı

ne güzel istanbulda okuyacaklar ankarada odtüyü yazıp bozkır iç anadoluda mı okusunlar