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"Ev Neresidir?" Sorusuna Gelen Birbirinden Derin Tespitler

"Ev Neresidir?" Sorusuna Gelen Birbirinden Derin Tespitler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
14.08.2024 - 15:51

Ev dediğimiz kavram akla ilk başta barınılan bir yer olarak gelse de bunun maddi dışından manevi bir anlamı da var. Tabii bu durum çok iyi bilindiği için Twitter'da soruldu. Yanıtlar gecikmedi.

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Soru şöyleydi

Soru şöyleydi
twitter.com

Yanıtlar da böyle ⬇️

Yanıtlar da böyle ⬇️
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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