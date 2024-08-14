"Ev Neresidir?" Sorusuna Gelen Birbirinden Derin Tespitler
"Ev Neresidir?" Sorusuna Gelen Birbirinden Derin Tespitler
Ev dediğimiz kavram akla ilk başta barınılan bir yer olarak gelse de bunun maddi dışından manevi bir anlamı da var. Tabii bu durum çok iyi bilindiği için Twitter'da soruldu. Yanıtlar gecikmedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Soru şöyleydi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yanıtlar da böyle ⬇️
⬇️
⬇️
⬇️
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
⬇️
⬇️
⬇️
⬇️
⬇️
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın