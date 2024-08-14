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Emeklilere Gelen Ücretsiz Şezlong Müjdesine Gelen Tepkiler

Emeklilere Gelen Ücretsiz Şezlong Müjdesine Gelen Tepkiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
14.08.2024 - 17:22

Ekonomik durumun en çok etkilediği kesimlerden biri de emekliler. Pek çok emekli açlık sınırının altında yaşam mücadelesi veriyor. Bu da hükümete sert eleştiriler gelmesine neden oluyor. Ancak açıklanan bazı 'müjdeler' emeklilerin tepkisini çekiyor. Bunun son örneği de Turizm Bakanlığı'nın ücretsiz şezlong müjdesi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan 2024 Yılını emekli yılı ilan etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2024 Yılını emekli yılı ilan etmişti.

Ücret artışları emeklileri tatmin etmediği gibi 1 aylık KYK yurdu konaklaması belli başlı etkinliklerde emekli indirimi gibi icraatler de tepkileri beraberinde getirdi.

Ücret artışları emeklileri tatmin etmediği gibi 1 aylık KYK yurdu konaklaması belli başlı etkinliklerde emekli indirimi gibi icraatler de tepkileri beraberinde getirdi.

Son müjde ise halk plajlarındaki şezlong ve şemsiyelerin de ücretsiz olması oldu.

Son müjde ise halk plajlarındaki şezlong ve şemsiyelerin de ücretsiz olması oldu.

Ancak bu müjde çok da coşkuyla karşılanmadı.

Ancak bu müjde çok da coşkuyla karşılanmadı.
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