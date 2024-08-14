Emeklilere Gelen Ücretsiz Şezlong Müjdesine Gelen Tepkiler

Ekonomik durumun en çok etkilediği kesimlerden biri de emekliler. Pek çok emekli açlık sınırının altında yaşam mücadelesi veriyor. Bu da hükümete sert eleştiriler gelmesine neden oluyor. Ancak açıklanan bazı 'müjdeler' emeklilerin tepkisini çekiyor. Bunun son örneği de Turizm Bakanlığı'nın ücretsiz şezlong müjdesi.