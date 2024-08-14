Dolandırıcıların Attığı SMS'lerde Neden Yazım Hataları Var?
Dolandırıcıların Attığı SMS'lerde Neden Yazım Hataları Var?
Son zamanlarda SMS dolandırıcılığı moda oldu. Kargo, fatura gibi hepimizin kullandığı hizmetlerin ismini kullanarak zararlı linkler gönderip insanlara maddi zararlar verebiliyorlar. Bu mesajlarda dikkat çeken bir diğer unsur ise kasti yapılan yazım hataları. Peki bunun sebebi ne?
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SMS dolandırıcılığı yöntemleri her seferinde daha da gelişiyor.
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Bir kullanıcı da kendisine gelen mesajdaki yazım hatalarını fark etti.
Avukat Mehmetcan Sayıntürk'e göre bunun nedeni kanunlarda bulunan bir boşluk.
Teknik açıklaması ise şöyle 👇
Ancak bir diğer görüş ise bunun spam olarak algılanmaması...
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