Dolandırıcıların Attığı SMS'lerde Neden Yazım Hataları Var?

Son zamanlarda SMS dolandırıcılığı moda oldu. Kargo, fatura gibi hepimizin kullandığı hizmetlerin ismini kullanarak zararlı linkler gönderip insanlara maddi zararlar verebiliyorlar. Bu mesajlarda dikkat çeken bir diğer unsur ise kasti yapılan yazım hataları. Peki bunun sebebi ne?