DSÖ'den Beklenen Açıklama Geldi: Maymun Çiceği Salgınında Kapanma Olacak mı?
DSÖ'den Beklenen Açıklama Geldi: Maymun Çiceği Salgınında Kapanma Olacak mı?
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, Maymun çiçeği (mpox) ile mücadelede bölgesel aşılamanın yeterli olacağını ve kapanmaya ihtiyaç olmayacağını söyledi.
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Maymun çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden geçiyor.
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Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, Maymun çiçeği (mpox) ile mücadelede kitlesel aşılama yerine virüsün bulaştığı bölgelerde "hedefli aşılama" yapılması gerektiğini ve Maymun çiçeğinin yayılmasını durdurmanın Kovid-19'a göre daha kolay olduğunu belirtti.
Harris şöyle devam etti: "Bu aktif bir virüs. Kimin hasta olduğunu bildiğiniz, iyi bir temas ve izolasyon önlemleri takibi yaptığınız sürece oldukça kolay bir şekilde durdurulabilir. Yani (salgın nedeniyle) bir kapanmaya ihtiyaç yok. İhtiyaç olan şey, tam olarak kimin hasta olduğunu bilmeniz için çok iyi bir gözetim."
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