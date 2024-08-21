Türkiye'de 7 milyon Suriyeli ve 13 Milyon Yabancı Olduğu İddiasına Yanıt: Rakamları Paylaştılar!
Türkiye'de 7 milyon Suriyeli ve 13 Milyon Yabancı Olduğu İddiasına Yanıt: Rakamları Paylaştılar!
Göç İdaresi Başkanlığı, 'Türkiye'de 7 milyon Suriyeli ve 13 milyon yabancı olduğu' iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.
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Göç İdaresi Başkanlığı, bir televizyon programında Türkiye'deki yabancı sayılarıyla ilgili ortaya atılan iddialara dair bir açıklama yaptı.
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Yapılan açıklamada, "Bahse konu programda iddia edildiği gibi ülkemizde 7 milyon Suriyeli ve 13 milyon yabancı olduğu iddiası tamamen gerçek dışıdır ve hiçbir dayanağı yoktur" denildi.
Türkiye'de toplam 4 milyon 425 bin 230 yabancının bulunduğunu bildiren Göç İdaresi Başkanlığı açıklamada şöyle devam etti:
"Ülkemizde bugün itibarıyla, 3 milyon 99 bin 524'ü geçici koruma altında bulunan Suriyeli vardır. Ayrıca, 221 bin 353'ü uluslararası koruma kapsamında bulunan yabancı ve 1 milyon 104 bin 353'ü ikamet izniyle kalan yabancı bulunmaktadır."
Açıklamada ayrıca kendi ülkesi dışında yaşayan 6,5 milyon Suriyeli'nin Türkiye'nin yanı sıra Lübnan, Almanya, Ürdün, Irak, Mısır, Avusturya, İsveç ve Yunanistan başta olmak üzere farklı ülkelerde bulunduğuna vurgu yapıldı.
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Peki ya kayıt dışı olanlarla vatandaşlık almış olanlar...
4 milyon mu varmış ahhahaa biz gözümüzde büyütmüşüz demek 🤦🏻♂️🤦🏻♂️
Yalancı nasıl olsa *ikmiyorlar değil mi gö* idaresi başkanlığı?