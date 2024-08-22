Metrobüs Kullananlar Dikkat: İki Durak Geçici Olarak Kapanıyor!
Metrobüs Kullananlar Dikkat: İki Durak Geçici Olarak Kapanıyor!
İstanbul'un ulaşım konusundaki kalbi olan metrobüs hattında iki durak çalışma nedeniyle kapatılıyor. Küçükçekmece durağı 24 Ağustos’a, Cennet Mahallesi durağı ise 26 Ağustos’a kadar Beylikdüzü yönünde kapalı olacak.
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İstanbul'da ulaşımın kalbi konumunda bulunan metrobüs hattında her gün yaklaşık 1 milyondan fazla yolcu taşınıyor.
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İBB'den yapılan açıklamaya göre ise metrobüs hattında iki durak; Avcılar’daki İBB Sosyal Tesisleri ile Yenibosna durağı arasında başlatılan Beyaz Yol çalışması nedeniyle geçici olarak kapatılacak.
Çalışma kapsamında, Cennet Mahallesi Durağı Beylikdüzü yönünde yarın saat 18.00’den itibaren kapalı olacak. Zincirlikuyu yönünde çalışmadan etkilenmeyecek durak, 26 Ağustos Pazartesi günü saat 06.00’da tekrar kullanıma açılacak.
Dün kullanıma kapatılan Beylikdüzü yönündeki Küçükçekmece Durağı ise 24 Ağustos Cumartesi günü saat 06.00’da tekrar hizmet verir hale gelecek.
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