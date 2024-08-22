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Metrobüs Kullananlar Dikkat: İki Durak Geçici Olarak Kapanıyor!

Metrobüs Kullananlar Dikkat: İki Durak Geçici Olarak Kapanıyor!

Metrobüs
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.08.2024 - 16:54

İstanbul'un ulaşım konusundaki kalbi olan metrobüs hattında iki durak çalışma nedeniyle kapatılıyor. Küçükçekmece durağı 24 Ağustos’a, Cennet Mahallesi durağı ise 26 Ağustos’a kadar Beylikdüzü yönünde kapalı olacak. 

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İstanbul'da ulaşımın kalbi konumunda bulunan metrobüs hattında her gün yaklaşık 1 milyondan fazla yolcu taşınıyor.

İstanbul'da ulaşımın kalbi konumunda bulunan metrobüs hattında her gün yaklaşık 1 milyondan fazla yolcu taşınıyor.

Beylikdüzü’nden Söğütlüçeşme’ye 52 kilometrelik hatta hizmet veren metrobüs hattı 7 gün 24 saat kesintisiz ulaşım imkanı sağlıyor.

İBB'den yapılan açıklamaya göre ise metrobüs hattında iki durak; Avcılar’daki İBB Sosyal Tesisleri ile Yenibosna durağı arasında başlatılan Beyaz Yol çalışması nedeniyle geçici olarak kapatılacak.

İBB'den yapılan açıklamaya göre ise metrobüs hattında iki durak; Avcılar’daki İBB Sosyal Tesisleri ile Yenibosna durağı arasında başlatılan Beyaz Yol çalışması nedeniyle geçici olarak kapatılacak.

Çalışma kapsamında, Cennet Mahallesi Durağı Beylikdüzü yönünde yarın saat 18.00’den itibaren kapalı olacak. Zincirlikuyu yönünde çalışmadan etkilenmeyecek durak, 26 Ağustos Pazartesi günü saat 06.00’da tekrar kullanıma açılacak.

Çalışma kapsamında, Cennet Mahallesi Durağı Beylikdüzü yönünde yarın saat 18.00’den itibaren kapalı olacak. Zincirlikuyu yönünde çalışmadan etkilenmeyecek durak, 26 Ağustos Pazartesi günü saat 06.00’da tekrar kullanıma açılacak.

Dün kullanıma kapatılan Beylikdüzü yönündeki Küçükçekmece Durağı ise 24 Ağustos Cumartesi günü saat 06.00’da tekrar hizmet verir hale gelecek.

Dün kullanıma kapatılan Beylikdüzü yönündeki Küçükçekmece Durağı ise 24 Ağustos Cumartesi günü saat 06.00’da tekrar hizmet verir hale gelecek.

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