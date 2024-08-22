Metrobüs Kullananlar Dikkat: İki Durak Geçici Olarak Kapanıyor!

İstanbul'un ulaşım konusundaki kalbi olan metrobüs hattında iki durak çalışma nedeniyle kapatılıyor. Küçükçekmece durağı 24 Ağustos’a, Cennet Mahallesi durağı ise 26 Ağustos’a kadar Beylikdüzü yönünde kapalı olacak.