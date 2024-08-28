Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Ulaştırma Bakanı Duyurdu: Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi Onaylanacak!

Ulaştırma Bakanı Duyurdu: Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi Onaylanacak!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.08.2024 - 23:02 Son Güncelleme: 28.08.2024 - 23:34

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, İstanbul'daki taksi sorununun çözümü için 'Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı' sisteminin onaylanacağını duyurdu. İstanbul’da paylaşımlı yolculuk için kampanyalar yürüten ve taksicilerle tartışmalar yaşayan Martı CEO’su Oğuz Alper Öktem ise uygulamaya rant iması yaparak sert çıktı. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İstanbul'un kanayan yarası taksi sorunu ile ilgili kritik gelişmeler yaşanıyor.

İstanbul'un kanayan yarası taksi sorunu ile ilgili kritik gelişmeler yaşanıyor.

İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, yarın yapılacak UKOME toplantısında 2500 yeni taksinin daha onaylanma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu duyurdu.

İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, yarın yapılacak UKOME toplantısında 2500 yeni taksinin daha onaylanma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan ise taksi sorunuyla ilgili dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan ise taksi sorunuyla ilgili dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, İstanbul'daki taksi sorununun çözümü için 'Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı' sisteminin onaylanacağını açıkladı.

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, İstanbul'daki taksi sorununun çözümü için 'Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı' sisteminin onaylanacağını açıkladı.

Bakan Uraloğlu'nun paylaşımı 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İstanbul’da paylaşımlı yolculuk için kampanyalar yürüten ve taksicilerle tartışmalar yaşayan Martı CEO’su Oğuz Alper Öktem ise uygulamaya sert tepki gösterdi.

İstanbul’da paylaşımlı yolculuk için kampanyalar yürüten ve taksicilerle tartışmalar yaşayan Martı CEO’su Oğuz Alper Öktem ise uygulamaya sert tepki gösterdi.

Öktem, paylaşımında 2 bin 500 yeni taksi üzerinden yeni bir ranta kapı aralanacağını öne sürdü 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın