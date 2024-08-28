Ulaştırma Bakanı Duyurdu: Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi Onaylanacak!

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, İstanbul'daki taksi sorununun çözümü için 'Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı' sisteminin onaylanacağını duyurdu. İstanbul’da paylaşımlı yolculuk için kampanyalar yürüten ve taksicilerle tartışmalar yaşayan Martı CEO’su Oğuz Alper Öktem ise uygulamaya rant iması yaparak sert çıktı.