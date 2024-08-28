Ulaştırma Bakanı Duyurdu: Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi Onaylanacak!
Ulaştırma Bakanı Duyurdu: Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi Onaylanacak!
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, İstanbul'daki taksi sorununun çözümü için 'Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı' sisteminin onaylanacağını duyurdu. İstanbul’da paylaşımlı yolculuk için kampanyalar yürüten ve taksicilerle tartışmalar yaşayan Martı CEO’su Oğuz Alper Öktem ise uygulamaya rant iması yaparak sert çıktı.
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İstanbul'un kanayan yarası taksi sorunu ile ilgili kritik gelişmeler yaşanıyor.
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İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, yarın yapılacak UKOME toplantısında 2500 yeni taksinin daha onaylanma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu duyurdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan ise taksi sorunuyla ilgili dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, İstanbul'daki taksi sorununun çözümü için 'Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı' sisteminin onaylanacağını açıkladı.
Bakan Uraloğlu'nun paylaşımı 👇
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İstanbul’da paylaşımlı yolculuk için kampanyalar yürüten ve taksicilerle tartışmalar yaşayan Martı CEO’su Oğuz Alper Öktem ise uygulamaya sert tepki gösterdi.
Öktem, paylaşımında 2 bin 500 yeni taksi üzerinden yeni bir ranta kapı aralanacağını öne sürdü 👇
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