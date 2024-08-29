Kim Milyoner Olmak İster'deki Tavırlarıyla Gönüllere Taht Kurmuştu: "Beni Küçümsediler"

ATV'de yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster' isimli yarışma programına katılan Menekşe Koyuncu, performansı ve anlattıklarıyla gönüllere taht kurmuştu.

Yarışmada yaşadıklarıyla ilgili konuşan Koyuncu, 'Yarışmacılar beni köylü kıyafetiyle görünce 'Bu yaşlı kadının ne işi var bu yarışmada , gençler, üniversiteliler dururken' diyerek küçümsedi ama ben onlardan iyi yarıştım.' ifadelerini kullandı.