Kim Milyoner Olmak İster'deki Tavırlarıyla Gönüllere Taht Kurmuştu: "Beni Küçümsediler"
Kim Milyoner Olmak İster'deki Tavırlarıyla Gönüllere Taht Kurmuştu: "Beni Küçümsediler"
ATV'de yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster' isimli yarışma programına katılan Menekşe Koyuncu, performansı ve anlattıklarıyla gönüllere taht kurmuştu.
Yarışmada yaşadıklarıyla ilgili konuşan Koyuncu, 'Yarışmacılar beni köylü kıyafetiyle görünce 'Bu yaşlı kadının ne işi var bu yarışmada , gençler, üniversiteliler dururken' diyerek küçümsedi ama ben onlardan iyi yarıştım.' ifadelerini kullandı.
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Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan Menekşe Koyuncu'yu hatırlarsınız. 'Kim Milyoner Olmak İster' adlı yarışmada gösterdiği performans ile 30 bin TL para ödülünün sahibi olan Koyuncu, sempatik tavırları ile gönüllere de taht kurmuştu.
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Lise mezunu Koyuncu yarışma süreciyle ilgili yeni açıklamalarda bulundu.
Koyuncu, "Yarışmacılar beni böyle köylü kıyafetiyle yaşlı halimle görünce 'Bu yaşlı kadının ne işi var bu yarışmada gençler, üniversiteliler dururken' dedi ama benim kulağım duydu. Beni küçümsediler. Ben de yarıştım. Onlardan da iyi yarıştım. Seyirci benim doğal halimi beğendi, yarışmamı da beğendi." ifadelerini kullandı.
Şimdilerde Yeşilhisar ilçesinde ayçiçeği hasadına başlayan Menekşe Koyuncu, günlük yaşantısıyla ilgili ise şunları söyledi: 👇
"Çekirdek üreticisiyim. 30 dönüm çekirdek ektik. 9 ton hasat yaptık. Çekirdeğin kilogramını 40 TL'den sattık. Bu çekirdeğin özelliği, havası, suyu, her şeyi, Erciyes Dağı’nın püskürttüğü lavlardan kaynaklı verimli topraklarda yetişiyor olması."
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