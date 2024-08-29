İki Gün Boyunca İşkence: Ünlü Rapçi Erdem Atalay, Eskort Kullanarak Başka Bir Rapçiyi Dağa Kaçırdı!

Türkiye'nin tanınmış rapçilerinden Erdem Atalay, dört arkadaşıyla birlikte başka bir rapçi olan Deniz Muhammet Y.'yi kaçırarak tehdit ve şantajda bulundu. Atalay, bu karanlık planını uygulamak için bir eskort ile anlaşarak Deniz Muhammet Y.'yi kendi yaşadığı şehre davet etti. Ardından, genç rapçiyi dağlık bir alana kaçırarak iki gün süresince işkence ettiği belirlendi.

Sabah'tan Ümit Erkan Demircan'ın haberinin detayları...