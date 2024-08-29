İki Gün Boyunca İşkence: Ünlü Rapçi Erdem Atalay, Eskort Kullanarak Başka Bir Rapçiyi Dağa Kaçırdı!
İki Gün Boyunca İşkence: Ünlü Rapçi Erdem Atalay, Eskort Kullanarak Başka Bir Rapçiyi Dağa Kaçırdı!
Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/yasam...
Türkiye'nin tanınmış rapçilerinden Erdem Atalay, dört arkadaşıyla birlikte başka bir rapçi olan Deniz Muhammet Y.'yi kaçırarak tehdit ve şantajda bulundu. Atalay, bu karanlık planını uygulamak için bir eskort ile anlaşarak Deniz Muhammet Y.'yi kendi yaşadığı şehre davet etti. Ardından, genç rapçiyi dağlık bir alana kaçırarak iki gün süresince işkence ettiği belirlendi.
Sabah'tan Ümit Erkan Demircan'ın haberinin detayları...
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Ünlü rapçi Erdem Atalay, Türk kökenli başka bir rapçiyi dört arkadaşıyla birlikte dağa kaçırdı, şantaj yaptı. Atalay'ın eskort kullanarak yaptığı planda rapçi Deniz Muhammet Y.'yi yaşadığı şehre çağırttığı, daha sonra ise dağa kaçırtıp iki gün boyunca işkence ettirdiği ortaya çıktı.
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Atalay, Polonyalı bir eskortla 40 euro karşılığında Deniz Muhammet Y. ile tanışması ve kendisini hayranı gibi tanıtması konusunda anlaştı. Sabah Gazetesi’nden Ümit Erkan DEMİRCAN’ın haberine göre; Polonyalı eskort, flörtleşmeye başladığı Deniz Muhammet Y. ile canlı video açarak görüntüleri kayda aldı ve daha sonra rapçiyi yaşadığı Kiel'e davet etti.
Talihsiz rapçi gittiği konumda genç kızı beklemeye başladı. Bu sırada otomobile yaklaşan 4 kişi, kafasına silah dayadıkları Deniz Muhammet Y. 'nin otomobiline bindi. Ormanlık bir alana götürdükleri Deniz Muhammet Y.'yi araçtan indiren 4 kişi, rapçi genci dövmeye başladı. Deniz Muhammet Y.'nin cep telefonuna el koyan ve onu videoya çekmeye başlayan saldırganlar iki gün boyunca gurbetçi rapçiye kâbusu yaşattı.
Deniz Muhammet Y. saldırganların elinde bulunan videoyu yayınlamamaları ve kendisini serbest bırakmaları konusunda 10 bin euro karşılığında anlaştı. Çaresizce 10 bin euroyu ödeyen genç serbest kaldı.
Olayın şokunu atlatan Deniz Muhammet Y. polise giderek yaşadıklarını anlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, ilk olarak 26 yaşındaki Polonyalı eskort kızı gözaltına aldı. 26 yaşındaki Polonyalı kız, Erdem Atalay ile 40 euro karşılığında anlaştığını itiraf etti.
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Atalay'ın Türkiye'ye kaçma planı yaptığını ihbarını alan federal polis, Pazar günü Erdem Atalay'ı Berlin - Brandenburg Havalimanı'na baskın düzenledi. Atalay İstanbul uçağına bindiği sırada gözaltına alındı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Atalay tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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