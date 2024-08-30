Flört Dünyasına Dair Bilmeniz Gereken Birbirinden İlginç Detaylar
Flört Dünyasına Dair Bilmeniz Gereken Birbirinden İlginç Detaylar
Kaynak: https://www.factretriever.com/dating-...
Hayatımızın belirli dönemlerinde flörtümüz oluyor, zaman zaman yollarımız ayrılıyor ya da sonsuza kadar birleşiyor. Fakat buluşma ve flört dünyasına dair neler biliyoruz? Sizi şaşırtıp ilişkilere olan bakış açınızı değiştirecek 15 bilgi için sizleri şöyle alalım...👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Çiftler ilişkilerini resmileştirmeden önce 6 ila 8 kez buluşuyorlar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Çiftler genellikle 3 ila 5 ay arasında yollarını ayırıyor.
3. Her üç gençten biri flört döneminde şiddete maruz kalıyor.
4. MSNBC.com ve Elle dergisi tarafından yapılan bir ankette, kadınların yüzde 12'sine kıyasla erkeklerin yüzde 31'inden fazlası aşırı kilolu olan partnerini terk ettiğini söylemiştir.
5. Flört döneminde çiftlerin birbirinin evinde güvenerek kalmaları 10 ila 12 buluşma sürüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Tanışma uygulamalarındaki profillerin yüzde 10'u dolandırıcılardan oluşuyor.
7. Bir erkek ilk buluşmada ne giyeceğine karar veremiyorsa, mavi giymek isteyebilir. Araştırmalar, kadınların mavi giyen erkeklerden etkilendiğini gösteriyor.
8. Amerika Birleşik Devletleri'nde online flört sektörü yılda 1,8 milyar dolar, çöpçatan/eşleşme koçu sektörü ise yılda 260 milyon dolar gelir elde ediyor.
9. İşyerindeki her 10 flört ilişkisinden dördü evlilikle sonuçlanıyor.
10. Online flört dünyasında kadınlar bir seri katille tanışmaktan korkuyor. Erkekler ise “şişman” biriyle tanışmaktan...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Araştırmalar, okulların, üniversitelerin, kafelerin ve alışveriş merkezlerinin flört etmek için mükemmel yerler olduğunu, çünkü insanların bu yerlerde başkalarıyla tanışmaya daha açık olduğunu gösteriyor. Kötü yerler ise restoranlar ve sinema salonları.
12. Flört uzmanları genellikle evde flörtle beraber akşam yemeği pişirmek için üçüncü buluşmaya kadar beklemeyi öneriyor.
13. Erkeklerin yaklaşık yüzde 40'ı bir kadınla ilk kez tanışırken kendilerine güvenmiyor.
14. İlk buluşmada karşı tarafın hareketlerini yansıtmak, karşı tarafta iyi bir izlenim bırakabiliyor.
15. Araştırmalar, mutluluğun bulaşıcı olduğunu ve potansiyel flörtlerin mutlu insanlardan uzaklaşmakta zorlandığını gösteriyor. Bir buluşmada en büyük itici güçlerden biri negatifliktir.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın