Yaptırdıkları Dövmelerle Görenlerin Gözünü Kanatan Acayip Kişiler
Yaptırdıkları Dövmelerle Görenlerin Gözünü Kanatan Acayip Kişiler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/badtattoos/
Dövme yaptırmak her ne kadar sanat gibi görünse de bazı kişiler yaptırdıkları dövmelerle adeta göz kanatıyor. Birbirinden kötü dövmelere gelin hep beraber bakalım...👇
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1. İlk olarak bu dövmeyle başlayalım...
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2. Bu dövmeyi yaptırmaktaki motivasyonu neydi acaba?
3. 👇
4. "18 yaşında yaptırdığım dövme"
5. "Soyağacı dövmesini de ilk defa görüyorum"
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6. Dövmelerin kalıcı olduğunu bazen unutuyor olabilir miyiz?
7. Nasıl yani?
8. Sanatçı burada ne anlatmak istemiş?
9. Gözlerimiz kanadı...
10. Yok artık!
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11. Tadım tuzum kaçtı...
12. Sebebi neydi ki?
13. "Sanat eseri resmen"
14. Siz neler düşünüyorsunuz?
15. Yorumlarda buluşalım!
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