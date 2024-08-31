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Yaptırdıkları Dövmelerle Görenlerin Gözünü Kanatan Acayip Kişiler

Yaptırdıkları Dövmelerle Görenlerin Gözünü Kanatan Acayip Kişiler

tattoo
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
31.08.2024 - 11:19

Dövme yaptırmak her ne kadar sanat gibi görünse de bazı kişiler yaptırdıkları dövmelerle adeta göz kanatıyor. Birbirinden kötü dövmelere gelin hep beraber bakalım...👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/badtattoos/
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1. İlk olarak bu dövmeyle başlayalım...

1. İlk olarak bu dövmeyle başlayalım...

2. Bu dövmeyi yaptırmaktaki motivasyonu neydi acaba?

2. Bu dövmeyi yaptırmaktaki motivasyonu neydi acaba?

3. 👇

3. 👇

4. "18 yaşında yaptırdığım dövme"

4. "18 yaşında yaptırdığım dövme"

5. "Soyağacı dövmesini de ilk defa görüyorum"

5. "Soyağacı dövmesini de ilk defa görüyorum"
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6. Dövmelerin kalıcı olduğunu bazen unutuyor olabilir miyiz?

6. Dövmelerin kalıcı olduğunu bazen unutuyor olabilir miyiz?

7. Nasıl yani?

7. Nasıl yani?

8. Sanatçı burada ne anlatmak istemiş?

8. Sanatçı burada ne anlatmak istemiş?

9. Gözlerimiz kanadı...

9. Gözlerimiz kanadı...

10. Yok artık!

10. Yok artık!
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11. Tadım tuzum kaçtı...

11. Tadım tuzum kaçtı...

12. Sebebi neydi ki?

12. Sebebi neydi ki?

13. "Sanat eseri resmen"

13. "Sanat eseri resmen"

14. Siz neler düşünüyorsunuz?

14. Siz neler düşünüyorsunuz?

15. Yorumlarda buluşalım!

15. Yorumlarda buluşalım!

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