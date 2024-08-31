Şanlıurfa'ya "Orta Doğu Şehri Olmuş" Diyen Gazeteci Tartışma Yarattı
Şanlıurfa'ya "Orta Doğu Şehri Olmuş" Diyen Gazeteci Tartışma Yarattı
Mehmet yetim isimli bir gazeteci, Urfa sokaklarından bazı kareler paylaşarak 'Orta Doğu şehrine dönmüş' dedi. Birçok kişi bu söyleme tepki gösterdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gazeteci Mehmet Yetim, Urfa sokaklarından bazı fotoğraflar paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
beyaz kefenliler yoktu en azından. kültürel bir devrin yapmaya çalışılıyor. muhalefet de yan ağızla erken seçim falan diyor.
Geçen yıl gittiğimde zamanda geriye doğru yolculuk yaptım sanmıştım. Açıkçası ellerindeki silahlardan da baya bi ürkmüştüm. Bir daha yolum düşmesin 🙏