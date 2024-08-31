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Şanlıurfa'ya "Orta Doğu Şehri Olmuş" Diyen Gazeteci Tartışma Yarattı

Şanlıurfa'ya "Orta Doğu Şehri Olmuş" Diyen Gazeteci Tartışma Yarattı

Şanlıurfa
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
31.08.2024 - 15:07

Mehmet yetim isimli bir gazeteci, Urfa sokaklarından bazı kareler paylaşarak 'Orta Doğu şehrine dönmüş' dedi. Birçok kişi bu söyleme tepki gösterdi.

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Gazeteci Mehmet Yetim, Urfa sokaklarından bazı fotoğraflar paylaştı.

Gazeteci Mehmet Yetim, Urfa sokaklarından bazı fotoğraflar paylaştı.

Fotoğrafları paylaşarak "Orta Doğu şehri olmuş" diyen Yetim'e yorumlar gecikmedi.

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ipimle kuşağım

beyaz kefenliler yoktu en azından. kültürel bir devrin yapmaya çalışılıyor. muhalefet de yan ağızla erken seçim falan diyor.

Emel

Geçen yıl gittiğimde zamanda geriye doğru yolculuk yaptım sanmıştım. Açıkçası ellerindeki silahlardan da baya bi ürkmüştüm. Bir daha yolum düşmesin 🙏