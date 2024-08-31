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Bodrum'daki Esnafların Mafyalaştığını Söyleyen Gazeteci: "Yasa Dışı Rant Yaratılmış"

Bodrum'daki Esnafların Mafyalaştığını Söyleyen Gazeteci: "Yasa Dışı Rant Yaratılmış"

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
31.08.2024 - 13:34

Gazeteci Serhat Uçak, Bodrum'daki beldelerde çakma ve kalitesiz ürünlerin satıldığı yeri söyledi. Bu durumun hiçbir şekilde cezalandırılmadığını ve 'yasa dışı rantçılık yapıldığını' söyleyen gazeteci statükoyu değerlendirdi.

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Elektronik cihazdan dünyaca ünlü markalara kadar birçok ürünün "çakma"sının satıldığına tanık olmuşsunuzdur. Bu satışların aslında teknikte denetlendiği söyleniyor.

Elektronik cihazdan dünyaca ünlü markalara kadar birçok ürünün "çakma"sının satıldığına tanık olmuşsunuzdur. Bu satışların aslında teknikte denetlendiği söyleniyor.

Gazeteci Serhat Uçak, çakma ve kalitesiz ürünlerin satıldığı yeri söyledi. Bu kişilerin "güçlü" ve "mafya özentisi" olduğunu şu şekilde anlattı...

Gazeteci Serhat Uçak, çakma ve kalitesiz ürünlerin satıldığı yeri söyledi. Bu kişilerin "güçlü" ve "mafya özentisi" olduğunu şu şekilde anlattı...

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Peki bu teşkilatlanmaya diğer kullanıcılar ne diyor?
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