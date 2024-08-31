Bodrum'daki Esnafların Mafyalaştığını Söyleyen Gazeteci: "Yasa Dışı Rant Yaratılmış"
Bodrum'daki Esnafların Mafyalaştığını Söyleyen Gazeteci: "Yasa Dışı Rant Yaratılmış"
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Elektronik cihazdan dünyaca ünlü markalara kadar birçok ürünün "çakma"sının satıldığına tanık olmuşsunuzdur. Bu satışların aslında teknikte denetlendiği söyleniyor.
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Gazeteci Serhat Uçak, çakma ve kalitesiz ürünlerin satıldığı yeri söyledi. Bu kişilerin "güçlü" ve "mafya özentisi" olduğunu şu şekilde anlattı...
Peki bu teşkilatlanmaya diğer kullanıcılar ne diyor?
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