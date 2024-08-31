Bodrum'daki Esnafların Mafyalaştığını Söyleyen Gazeteci: "Yasa Dışı Rant Yaratılmış"

Gazeteci Serhat Uçak, Bodrum'daki beldelerde çakma ve kalitesiz ürünlerin satıldığı yeri söyledi. Bu durumun hiçbir şekilde cezalandırılmadığını ve 'yasa dışı rantçılık yapıldığını' söyleyen gazeteci statükoyu değerlendirdi.