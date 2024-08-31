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Edebiyata İlgisi Olmayan Biriyle Yuva Kuramayacağını Söyleyen Kullanıcı "Tamam Sensin" Dedirtti

Edebiyata İlgisi Olmayan Biriyle Yuva Kuramayacağını Söyleyen Kullanıcı "Tamam Sensin" Dedirtti

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
31.08.2024 - 15:32

Bir kullanıcı, geçtiğimiz günlerde ilişki dinamiklerine yepyeni bir soluk getirdi. Kız arkadaşının Dostoyevski'den sıkıldığını söyleyip edebiyat sevmeyen biriyle birlikte olmayacağını dile getiren kullanıcı 'Tamam sensin' dedirtti.

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İlişki dinamikleri her çift için farklılık gösteriyor. İlişkinin başlıca dinamiklerini sadakat, sevgi ve saygı oluşturuyor.

Fakat bir kullanıcı, ilişki dinamiklerine yepyeni bir soluk getirdi. Kız arkadaşının Dostoyevski'den sıkıldığını söyleyip edebiyat sevmeyen biriyle birlikte olmayacağını dile getiren kullanıcı "Tamam sensin" dedirtti.

Fakat bir kullanıcı, ilişki dinamiklerine yepyeni bir soluk getirdi. Kız arkadaşının Dostoyevski'den sıkıldığını söyleyip edebiyat sevmeyen biriyle birlikte olmayacağını dile getiren kullanıcı "Tamam sensin" dedirtti.
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