Edebiyata İlgisi Olmayan Biriyle Yuva Kuramayacağını Söyleyen Kullanıcı "Tamam Sensin" Dedirtti
Edebiyata İlgisi Olmayan Biriyle Yuva Kuramayacağını Söyleyen Kullanıcı "Tamam Sensin" Dedirtti
Bir kullanıcı, geçtiğimiz günlerde ilişki dinamiklerine yepyeni bir soluk getirdi. Kız arkadaşının Dostoyevski'den sıkıldığını söyleyip edebiyat sevmeyen biriyle birlikte olmayacağını dile getiren kullanıcı 'Tamam sensin' dedirtti.
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İlişki dinamikleri her çift için farklılık gösteriyor. İlişkinin başlıca dinamiklerini sadakat, sevgi ve saygı oluşturuyor.
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Fakat bir kullanıcı, ilişki dinamiklerine yepyeni bir soluk getirdi. Kız arkadaşının Dostoyevski'den sıkıldığını söyleyip edebiyat sevmeyen biriyle birlikte olmayacağını dile getiren kullanıcı "Tamam sensin" dedirtti.
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