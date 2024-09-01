Uçaklara 100 Mililitreden Fazla Sıvı Alınmamasının Öğrenince Hak Vereceğiniz Sebebi
Uçaklara 100 Mililitreden Fazla Sıvı Alınmamasının Öğrenince Hak Vereceğiniz Sebebi
Havaalanlarına adım attığımızda, karşılaştığımız birçok kural ve düzenleme bazen biraz bunaltıcı olabiliyor. Kemerlerinizi çıkartmanız, takılarınızı ayrı bir kaba koymanız ve 100 ml'den fazla sıvıyı atmanız gibi prosedürler isteniyor. En çok dikkat çeken kurallardan biri de sıvı kısıtlaması. Peki, bu kuralın ardında yatan neden nedir?
Aslında, havaalanındaki güvenlik önlemleri, hepimizin güvenliğini sağlamak için oldukça titizlikle belirlenmiş.
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