Ekmek, Peynir, Meyve: Küflenmiş Yiyeceklerin Sağlığa Zararlarını Öğrendiğinizde Hemen Çöpe Atacaksınız

Günlük yaşamda sıkça karşılaştığımız bir sorun, yiyeceklerin üzerindeki küflerdir. Özellikle de ekmek ve peynir gibi besinlerde rastladığımız bu durum karşısında bazen 'Küflü kısmını kesip atarsak, geri kalanını yiyebiliriz' diye düşünebiliyoruz. Ancak bu yaklaşım sağlığımız açısından bazı riskler taşıyor.

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