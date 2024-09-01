Ekmek, Peynir, Meyve: Küflenmiş Yiyeceklerin Sağlığa Zararlarını Öğrendiğinizde Hemen Çöpe Atacaksınız
Ekmek, Peynir, Meyve: Küflenmiş Yiyeceklerin Sağlığa Zararlarını Öğrendiğinizde Hemen Çöpe Atacaksınız
Günlük yaşamda sıkça karşılaştığımız bir sorun, yiyeceklerin üzerindeki küflerdir. Özellikle de ekmek ve peynir gibi besinlerde rastladığımız bu durum karşısında bazen 'Küflü kısmını kesip atarsak, geri kalanını yiyebiliriz' diye düşünebiliyoruz. Ancak bu yaklaşım sağlığımız açısından bazı riskler taşıyor.
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Küflenmiş bir ekmek gördüğünüzde aslında bu gördüğünüzün sadece buzdağının görünen kısmı olduğunu bilin. Çünkü küf, besinlerin içine kök salarak yayılır ve sadece yüzeydeki küfü temizlemek, tüm sporları (minik hücreler üreterek yayılan küfler) ve mikotoksinleri (hasta edebilen toksik maddeler) ortadan kaldırmaz.
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Uzmanlar, bu durumun sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtiyor. Özellikle bazı küf türleri, alerjik reaksiyonlardan solunum problemlerine kadar çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilir.
Küflerin bazıları mikotoksin adı verilen zararlı maddeler içerir. Aflatoksinler, özellikle mısır ve yerfıstığında bulunan bu toksinler, kanser riskini artırabilir.
Ayrıca, tahıllar, kabuklu yemişler ve bazı meyvelerde de bulunabilir.
Peki; diyelim ki yanlışlıkla küflü bir şey yediniz. Birkaç lokma küflü yiyecek yediğinizde genellikle ciddi bir sağlık sorunu yaşamazsınız. Uzmanlar, mide asitlerinin ve sindirim enzimlerinin bu tür küf hücrelerini parçaladığını belirtiyor.
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Ama bu durumun herkes için geçerli olmayacağını ve bazı kişiler için riskler taşıyabileceğini de unutmayın. Büyük miktarlarda küf tüketimi kısa vadede mide bulantısı, kusma veya sindirim sorunlarına yol açabilir.
Bazı insanlar, küflü yiyeceklerin sadece yüzeydeki küfünü keserek yiyeceği küften arındırdığını düşünüyor. Ancak derinlere nüfuz etmiş küfleri temizlemek için yeterli olmayabilir.
Küflerin gövdesi hızlıca gıda üzerinde yayılabilir ve bu iplik benzeri kökler, gıda içinde geniş bir alanı etkileyebilir. Bunun yanı sıra küfler çoğunlukla çıplak gözle görülemeyen sporlar ürettiğinden sadece küflü kısmı kesmek, tüm küf ve toksinleri ortadan kaldırmaz.
Yukarıda saydığımız yiyeceklerin dışında peynirler de küflenebilir, ancak peynir türüne göre yaklaşım değişir. Sert ve yarı yumuşak peynirlerde, örneğin çedar veya parmesan gibi, küf genellikle sadece yüzeyde kalır.
Yani küflü kısmı geniş bir alanı kapsayacak şekilde kesip atarak geri kalanını tüketebilirsiniz. Ancak, peynirin altından ve çevresinden en az 2,5 cm kesmeyi unutmayın.
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Buna karşılık, Fransızların ünlü Rokfor Peyniri, İngilizlerin Blue Cheese peyniri, Italyanların Gorgonzola peyniri gibi bazı peynirler yapım sürecinde bilerek küflenmiş peynirlerdir ve genellikle güvenlidir.
Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde de özellikle Erzurum, Sivas, Kars, Ardahan, Erzincan ve Konya gibi illerde, küflü peynirler hem üretiliyor hem tüketiliyor.
Bu peynirlerin uzun süre saklandığında küflerin zararlı hale gelme riski artabilir. Bu nedenle çok bekletilmemesi gerekiyor. Saklanacağı zaman da doğru koşullarda saklanması gerekiyor.
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