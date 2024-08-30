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Manavlarda Görmeye Alışık Olmadığınız Dünyanın Dört Bir Yanından 10 Şaşırtıcı Meyve

Manavlarda Görmeye Alışık Olmadığınız Dünyanın Dört Bir Yanından 10 Şaşırtıcı Meyve

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
31.08.2024 - 01:33

Marketlerde ve manavlarda genellikle alışkın olduğumuz meyve çeşitleriyle karşılaşıyoruz, ancak dünya üzerinde bizim henüz keşfetmediğimiz birçok egzotik meyve bulunuyor. Hatta bazıları ülkemizde de yetişiyor ancak kaçımız bundan haberdarız? İşte belki birçoğunuzun adını ilk kez duyacağı ve kolay kolay da bulamayacağınız 15 ilginç meyve 👇

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Günlük alışverişlerimizde sıklıkla karşılaştığımız meyvelerin ötesinde, dünyada milyonlarca insanın hiç görmediği ve tatmadığı birçok egzotik meyve bulunuyor. Bu sıra dışı meyveler, tatları ve görünüşleriyle sizi şaşırtabilir.

Günlük alışverişlerimizde sıklıkla karşılaştığımız meyvelerin ötesinde, dünyada milyonlarca insanın hiç görmediği ve tatmadığı birçok egzotik meyve bulunuyor. Bu sıra dışı meyveler, tatları ve görünüşleriyle sizi şaşırtabilir.

1. Aguaje, bilinen adıyla Bataklık Meyvesi

1. Aguaje, bilinen adıyla Bataklık Meyvesi

Hem lezzeti hem de besin değeriyle dikkat çeken Aguaje meyvesi Güney Amerika'nın bataklık bölgelerinde yetişiyor. Hem taze şekliyle hem de meyve suyu, reçel, dondurma, şarap yapımında kullanılarak tüketilebiliyor. Tropikal mutfakların ilgi çeken örneklerinden olan bu meyve A ve C vitamini içeriği sayesinde, sağlık açısından da oldukça faydalı.

2. Kiwano, bilinen adıyla Alanya Kavunu

2. Kiwano, bilinen adıyla Alanya Kavunu

Türkiye'de de yetişen Kiwano aslında Afrika'ya özgü bir meyve. Bu meyveye ayrıca Afrika salatalığı ve boynuzlu kavun da deniyor. %40’a kadar C vitamini, yaklaşık 1 gram protein içeren Kiwanonun tadı, muz ve salatalık karışımına benzetiliyor. Meyvenin yenilen kısmı ise jölemsi yapısı ve bol çekirdeğiyle dikkat çekiyor.

3. Ake

3. Ake

Ana vatanı Batı Afrika olan bu meyve Jamaika'nın ulusal meyvesi olarak da bilinir. Ham haldeyken zehirleme riski taşıyan Ake meyvesinin yenilen kısmı ise fotoğrafta gördüğünüz siyah yeri değil, beyne benzeyen sarı kısmıdır.

4. Pepino

4. Pepino

Ana vatanı Amerika olan pepino Akdeniz kıyılarında, Erzincan’da ve Malatya’da da yetiştiriliyor. Potasyum içeriği, kan şekerinin ani değişimlerini önlerken, antioksidan özellikleriyle de iltihapların ve enfeksiyonların hızlıca iyileşmesine yardımcı olur. Şekli nedeniyle ağaç kavunu olarak da biliniyor.

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5. Cornus Kausa

5. Cornus Kausa

Asya bölgesine özgü bir meyve olan Cornus Kausa, Türkiye'de kusa kızılcığı, Çin kızılcığı ve Japon kızılcığı olarak bilinir. Kabuğu acı olan bu yaz meyvesinin içindeki jölemsi kısmı yeniyor. Ayrıca hamur işlerinde kullanılıyor. Toplandıktan sonra hemen tüketilmesi gerekiyor, sebebi ise raf ömrünün kısa olması. Bu nedenle ticareti de pek fazla yapılmıyor. Ancak kalsiyum ve antioksidan bakımından oldukça zengin.

6. Karambola

6. Karambola

Yıldız meyvesi olarak da bilinen Karambola, Endonezya, Filipinler ve Malezya topraklarında yetişen egzotik bir meyve. Yıldız meyve denmesinin sebebi kesildiğinde yıldız şeklini alması. Düşük kalorili ama zengin lif ve C vitamini içeriyor. Hem direkt tüketilebiliyor hem de konserve veya meyve suyu yapılabiliyor.

7. Rambutan

7. Rambutan

Gelelim Güneydoğu Asya’nın egzotik meyvelerinden biri olan rambutana. Kendine özgü görünümü ve besin değeri ile dikkat çeken bu meyvenin kabuğunu soyduğunuzda şeffaf beyaz kısmı ortaya çıkıyor. Hafif asidik tadıyla üzüme benzetiliyor.

8. Longan

8. Longan

Güneydoğu Asya'nın tropikal iklimlerinde yetişen ilginç bir meyve olan Longan Çin'de ejderha gözü meyvesi olarak biliniyor. Bu ad, meyvenin içini açtığınızda karşılaştığınız beyaz, şeffaf et ve büyük siyah çekirdeğin ejderha gözünü andırmasından geliyor. 

Güçlü antioksidan özelliklere sahip bu meyve, birçok vitamin ve mineral içeriyor. Özellikle A, B1, B2, B3 ve C vitaminleri açısından zengin. Sadece bunlar da değil, ayrıca potasyum, fosfor, magnezyum, kalsiyum, manganez, demir ve çinko gibi mineraller ile malik ve sitrik asitler bakımından da zengin.

Son zamanlarda Alanya'da da yetiştirilmeye başlanan longan, ülkemizdeki meyve çeşitliliğini de artırıyor.

9. Tamarillo

9. Tamarillo

Ülkemizde de yetiştirilen Tamarillo hem Amerika kıtası hem Zelanda ve Avustralya’da yetiştiriliyor. Türkiye'de ağaç domatesi olarak bilinen bu meyve, domatese göre daha sert ve tohum içeriyor. Demir açısından zengindir ve gözlere yararıyla bilinir.

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10. Yangmei

10. Yangmei

Son olarak Çin, Japonya, Kore ve Filipinler’de yetişen Yangmei meyvesine bakalım. C vitamini bakımından zengin olan bu meyve son yıllarda Türkiye'nin Orta Karadeniz bölgesinde de yetiştiriliyor. Hem taze olarak tüketilebiliyor hem de meyve suyu olarak içilebiliyor. Ayrıca, reçeli ve marmelatı da ekmekler ve krakerler üzerine sürülebiliyor. Peki siz bu meyveleri hiç gördünüz mü ya da tükettiniz mi? Yorumlara yazabilirsiniz.

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