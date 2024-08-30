Manavlarda Görmeye Alışık Olmadığınız Dünyanın Dört Bir Yanından 10 Şaşırtıcı Meyve

Güneydoğu Asya'nın tropikal iklimlerinde yetişen ilginç bir meyve olan Longan Çin'de ejderha gözü meyvesi olarak biliniyor. Bu ad, meyvenin içini açtığınızda karşılaştığınız beyaz, şeffaf et ve büyük siyah çekirdeğin ejderha gözünü andırmasından geliyor.

Güçlü antioksidan özelliklere sahip bu meyve, birçok vitamin ve mineral içeriyor. Özellikle A, B1, B2, B3 ve C vitaminleri açısından zengin. Sadece bunlar da değil, ayrıca potasyum, fosfor, magnezyum, kalsiyum, manganez, demir ve çinko gibi mineraller ile malik ve sitrik asitler bakımından da zengin.

Son zamanlarda Alanya'da da yetiştirilmeye başlanan longan, ülkemizdeki meyve çeşitliliğini de artırıyor.