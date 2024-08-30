Manavlarda Görmeye Alışık Olmadığınız Dünyanın Dört Bir Yanından 10 Şaşırtıcı Meyve
Manavlarda Görmeye Alışık Olmadığınız Dünyanın Dört Bir Yanından 10 Şaşırtıcı Meyve
Marketlerde ve manavlarda genellikle alışkın olduğumuz meyve çeşitleriyle karşılaşıyoruz, ancak dünya üzerinde bizim henüz keşfetmediğimiz birçok egzotik meyve bulunuyor. Hatta bazıları ülkemizde de yetişiyor ancak kaçımız bundan haberdarız? İşte belki birçoğunuzun adını ilk kez duyacağı ve kolay kolay da bulamayacağınız 15 ilginç meyve 👇
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Günlük alışverişlerimizde sıklıkla karşılaştığımız meyvelerin ötesinde, dünyada milyonlarca insanın hiç görmediği ve tatmadığı birçok egzotik meyve bulunuyor. Bu sıra dışı meyveler, tatları ve görünüşleriyle sizi şaşırtabilir.
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1. Aguaje, bilinen adıyla Bataklık Meyvesi
2. Kiwano, bilinen adıyla Alanya Kavunu
3. Ake
4. Pepino
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5. Cornus Kausa
6. Karambola
7. Rambutan
8. Longan
9. Tamarillo
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10. Yangmei
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