Diyet Hedeflerin Ne Kadar Gerçekçi Olduğunu Söylüyoruz!

Belki de kendine biraz fazla yükleniyor olabilirsin. Başlangıçta motivasyonun yüksek olabilir ama sürdürülebilirlik açısından bazı zorluklarla karşılaşabilirsin. Belki de hedeflerine ulaşmak için biraz daha esnek olmalı ve süreci daha keyifli hale getirmelisin. Kendine biraz daha zaman tanı, bu şekilde başarının tadını çıkarmak daha kolay olacaktır!