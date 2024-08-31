Diyet Hedeflerin Ne Kadar Gerçekçi Olduğunu Söylüyoruz!
Diyet Hedeflerin Ne Kadar Gerçekçi Olduğunu Söylüyoruz!
Daha fit ve iyi görünmek istiyorsun. Bu yüzden de diyetler en büyük yardımcın! Peki senin diyet hedeflerin ne kadar gerçekçi? Çöz ve öğren!
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1. Hangi diyeti denemeyi düşünüyorsun?
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2. Günlük kaç bardak su içmeyi hedefliyorsun?
3. Egzersiz yapma sıklığın nedir?
4. Hangi besin grubunu en çok tüketmeyi planlıyorsun?
5. Kaç saat uyumayı hedefliyorsun?
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