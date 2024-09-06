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Tren Raylarının Altında Hep Aynı Tip Taş Olmasının 40 Yıl Düşünseniz Aklınıza Gelmeyecek Sebebi

Tren Raylarının Altında Hep Aynı Tip Taş Olmasının 40 Yıl Düşünseniz Aklınıza Gelmeyecek Sebebi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Onedio Editörü
06.09.2024 - 18:37

Trenle yolculuk yapıp muhteşem manzaralar arasında ilerlerken, neredeyse her rayın altında küçük taşlar olduğunu fark etmişsinizdir.

Peki bu taşlar neden burada? Sorunun cevabı oldukça ilginç…

Kaynak

Rayların altında gördüğünüz taşlar, "balast" olarak adlandırılır. Balast, rayların altındaki yatak tabakasını oluşturur ve rayların düzgün bir şekilde sabitlenmesini sağlar.

Rayların altında gördüğünüz taşlar, "balast" olarak adlandırılır. Balast, rayların altındaki yatak tabakasını oluşturur ve rayların düzgün bir şekilde sabitlenmesini sağlar.

Balastlar, travers adı verilen ahşap veya beton bloklar arasına, altlarına ve rayların yanlarına sıkıştırılır. Peki, travers nedir?

Travers, rayları düzgün bir şekilde dik tutmak ve aralarındaki mesafeyi korumak için kullanılan dikdörtgen desteklerdir. Ahşap veya beton traversler günümüzde yaygın olarak kullanılır ve rayların düzenli bir şekilde sabit kalmasına yardımcı olur.

Travers, rayları düzgün bir şekilde dik tutmak ve aralarındaki mesafeyi korumak için kullanılan dikdörtgen desteklerdir. Ahşap veya beton traversler günümüzde yaygın olarak kullanılır ve rayların düzenli bir şekilde sabit kalmasına yardımcı olur.

Rayların altına herhangi bir taş konulmuyor. Eğer yuvarlak ve kaygan çakıl taşları kullanılsaydı, tren geçtiğinde bu taşlar birbirine sürtünerek kayabilir ve rayları sabitleme işlevini yerine getiremezdi.

Rayların altına herhangi bir taş konulmuyor. Eğer yuvarlak ve kaygan çakıl taşları kullanılsaydı, tren geçtiğinde bu taşlar birbirine sürtünerek kayabilir ve rayları sabitleme işlevini yerine getiremezdi.

Bu yüzden keskin ve kenarlı taşlar tercih edilir. Taşlar, birbirine daha sağlam tutunarak rayların kaymasını engeller.

Balastın en önemli görevlerinden biri, ağır trenlerin geçişi sırasında rayların yerinden oynamasını önlemek.

Balastın en önemli görevlerinden biri, ağır trenlerin geçişi sırasında rayların yerinden oynamasını önlemek.

Balastlar, suyun rayların altına sızmasını engelleyip suyun düzgün bir şekilde tahliye edilmesine de yardımcı olur. Böylece rayların sağlamlığı korunmuş olur.

Balastlar, suyun rayların altına sızmasını engelleyip suyun düzgün bir şekilde tahliye edilmesine de yardımcı olur. Böylece rayların sağlamlığı korunmuş olur.

Yüksek hızda geçen trenler, çevredeki binalarda titreşimlere ve rahatsız edici gürültülere neden olabilir. Bu titreşimleri en aza indirmek için EPDM kauçuktan yapılan bir dinamik titreşim sönümleyici kullanılır.

Yüksek hızda geçen trenler, çevredeki binalarda titreşimlere ve rahatsız edici gürültülere neden olabilir. Bu titreşimleri en aza indirmek için EPDM kauçuktan yapılan bir dinamik titreşim sönümleyici kullanılır.

Bu basit teknik sayesinde titreşimler büyük ölçüde azalır ve gürültü minimum seviyeye iner.

Bu basit teknik sayesinde titreşimler büyük ölçüde azalır ve gürültü minimum seviyeye iner.

Peki siz bu taşların böylesine önemli bir görevi olduğunu biliyor muydunuz? Yorumlarda bekliyoruz!

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