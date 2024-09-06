Tren Raylarının Altında Hep Aynı Tip Taş Olmasının 40 Yıl Düşünseniz Aklınıza Gelmeyecek Sebebi
Tren Raylarının Altında Hep Aynı Tip Taş Olmasının 40 Yıl Düşünseniz Aklınıza Gelmeyecek Sebebi
Trenle yolculuk yapıp muhteşem manzaralar arasında ilerlerken, neredeyse her rayın altında küçük taşlar olduğunu fark etmişsinizdir.
Peki bu taşlar neden burada? Sorunun cevabı oldukça ilginç…
Rayların altında gördüğünüz taşlar, "balast" olarak adlandırılır. Balast, rayların altındaki yatak tabakasını oluşturur ve rayların düzgün bir şekilde sabitlenmesini sağlar.
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