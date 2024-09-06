Dünyanın En Sıcak Yeri Bu Yaz da Sıcaklık Rekorunu Kırdı! Adım Atmak Bile Tehlikeli
Dünyanın En Sıcak Yeri Bu Yaz da Sıcaklık Rekorunu Kırdı! Adım Atmak Bile Tehlikeli
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Death Valley Ulusal Parkı, Haziran-Ağustos ayları arasında ortalama 40.3°C ile meteorolojik yaz boyunca tarihin en yüksek sıcaklıklarına tanık oldu.
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Bu kavurucu yazın yıldızı, şüphesiz Temmuz ayıydı. Temmuz ayında kaydedilen en yüksek sıcaklık 54°C oldu.
Bu yaz sadece gündüzleri değil, geceleri de dayanılmaz sıcaklıklarla geçti. Ortalama düşük sıcaklık 33.3°C'ye ulaşarak geceleri de pek bir rahatlık sunmadı.
Hatta dokuz gün boyunca gece sıcaklıkları 37.8°C'yi aşarak insanları uyumakta bile zorladı!
Ayrıca, parka gelen ziyaretçilere yönelik uyarılar hala geçerli. Eylül ve Ekim ayları boyunca sıcaklıkların 37.8°C'yi aşmaya devam etmesi bekleniyor.
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