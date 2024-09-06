Dünyanın En Sıcak Yeri Bu Yaz da Sıcaklık Rekorunu Kırdı! Adım Atmak Bile Tehlikeli

Sıcak yazlardan şikayet ediyor olabilirsiniz ancak Death Valley'deki insanlar bu yaz tam anlamıyla cehennemi yaşadı!

Gerçekten de bu bölge tarihinin en sıcak yazını geçirerek 2021 ve 2018 yıllarında kırdığı rekoru bile aştı. İşte detaylar...

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