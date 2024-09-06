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Dünyanın En Sıcak Yeri Bu Yaz da Sıcaklık Rekorunu Kırdı! Adım Atmak Bile Tehlikeli

Dünyanın En Sıcak Yeri Bu Yaz da Sıcaklık Rekorunu Kırdı! Adım Atmak Bile Tehlikeli

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Onedio Editörü
06.09.2024 - 16:37

Sıcak yazlardan şikayet ediyor olabilirsiniz ancak Death Valley'deki insanlar bu yaz tam anlamıyla cehennemi yaşadı!

Gerçekten de bu bölge tarihinin en sıcak yazını geçirerek 2021 ve 2018 yıllarında kırdığı rekoru bile aştı. İşte detaylar...

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Death Valley Ulusal Parkı, Haziran-Ağustos ayları arasında ortalama 40.3°C ile meteorolojik yaz boyunca tarihin en yüksek sıcaklıklarına tanık oldu.

Death Valley Ulusal Parkı, Haziran-Ağustos ayları arasında ortalama 40.3°C ile meteorolojik yaz boyunca tarihin en yüksek sıcaklıklarına tanık oldu.

Ulusal Park Hizmeti'nin (NPS) açıklamasına göre bu rekor, önceki 2021 ve 2018 yıllarındaki 40.1°C'yi geride bıraktı.

Bu kavurucu yazın yıldızı, şüphesiz Temmuz ayıydı. Temmuz ayında kaydedilen en yüksek sıcaklık 54°C oldu.

Bu kavurucu yazın yıldızı, şüphesiz Temmuz ayıydı. Temmuz ayında kaydedilen en yüksek sıcaklık 54°C oldu.

Bu sıcaklık Furnace Creek'teki bir hava istasyonunda ölçüldü ve bu istasyon, 1913 yılında kaydedilen dünyanın en yüksek sıcaklığı olan 56.7°C'nin de sahibi.

Bu yaz sadece gündüzleri değil, geceleri de dayanılmaz sıcaklıklarla geçti. Ortalama düşük sıcaklık 33.3°C'ye ulaşarak geceleri de pek bir rahatlık sunmadı.

Bu yaz sadece gündüzleri değil, geceleri de dayanılmaz sıcaklıklarla geçti. Ortalama düşük sıcaklık 33.3°C'ye ulaşarak geceleri de pek bir rahatlık sunmadı.

Haziran'dan Ağustos'a kadar olan dönemde, sıcaklık sadece beş kez 26.7°C'nin altına düştü.

Hatta dokuz gün boyunca gece sıcaklıkları 37.8°C'yi aşarak insanları uyumakta bile zorladı!

Hatta dokuz gün boyunca gece sıcaklıkları 37.8°C'yi aşarak insanları uyumakta bile zorladı!

Temmuz ayında bir grup motorcu, aşırı sıcaklar nedeniyle tıbbi yardım almak zorunda kaldı. 

İki kişi ciddi şekilde hastalandı, biri hayatını kaybetti ve diğeri hastaneye kaldırıldı.

Ayrıca, parka gelen ziyaretçilere yönelik uyarılar hala geçerli. Eylül ve Ekim ayları boyunca sıcaklıkların 37.8°C'yi aşmaya devam etmesi bekleniyor.

Ayrıca, parka gelen ziyaretçilere yönelik uyarılar hala geçerli. Eylül ve Ekim ayları boyunca sıcaklıkların 37.8°C'yi aşmaya devam etmesi bekleniyor.

Park yetkilileri, ziyaretçilere dışarıda çok zaman geçirmemelerini, bol su içmelerini ve gölgelik alanlarda kalmalarını öneriyor.

Siz olsanız, bu kavurucu sıcaklarda Death Valley'de bir tatil yapar mıydınız?

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