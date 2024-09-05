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Bazı Hapishanelerin Spesifik Olarak Pembe Renge Boyanmasının Çok Şaşırtacak Nedeni

Bazı Hapishanelerin Spesifik Olarak Pembe Renge Boyanmasının Çok Şaşırtacak Nedeni

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Onedio Editörü
05.09.2024 - 13:15

Hapishaneler genellikle gri, koyu gri ve başka bir gri tonunda olur, değil mi? Ancak bazı hapishaneler pembe renkte boyanıyor, hem de belirli bir pembe tonu olan Baker-Miller pembe!

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1940'larda İsviçreli psikolog Max Lüscher, insanların favori renklerine dayanarak psikolojik durumlarını ölçmeye çalıştı. Katılımcılar sekiz rengi tercih sırasına göre sıralıyor ve buna göre kişilik kategorilerine ayrılıyordu.

1940'larda İsviçreli psikolog Max Lüscher, insanların favori renklerine dayanarak psikolojik durumlarını ölçmeye çalıştı. Katılımcılar sekiz rengi tercih sırasına göre sıralıyor ve buna göre kişilik kategorilerine ayrılıyordu.

Ancak bu testin bilimsel bir temeli olmadığı kısa sürede ortaya çıktı ve basit bir sahte bilim örneği olarak kaldı.

Bu sahte bilim zamanla unutulsa da Alexander G. Schauss adında bir psikolog, testi tekrar gündeme getirdi ve renklerin hormonlarımızı ve duygularımızı değiştirebileceği fikrini öne sürdü.

Bu sahte bilim zamanla unutulsa da Alexander G. Schauss adında bir psikolog, testi tekrar gündeme getirdi ve renklerin hormonlarımızı ve duygularımızı değiştirebileceği fikrini öne sürdü.

Özellikle pembe bir renk dikkatini çekti ve bu renk kalp atış hızını o kadar düşürdü ki fiziksel olarak zayıflamış hissetti.

Schauss, pembe rengi başkalarına da gösterdi ve özellikle erkeklerin bu renge baktıktan sonra güçlerinin azaldığını gözlemledi.

Schauss, pembe rengi başkalarına da gösterdi ve özellikle erkeklerin bu renge baktıktan sonra güçlerinin azaldığını gözlemledi.

Rengin fiziksel etkileri olduğu düşünüldü ve 1979'da Seattle'daki bir denizci, ıslah enstitüsü bu rengi iki hücreyi boyamak için kullandı.

Sonuçlar şaşırtıcıydı: 15 dakika içinde tutukluların agresif davranışları, önemli ölçüde azaldı.

Sonuçlar şaşırtıcıydı: 15 dakika içinde tutukluların agresif davranışları, önemli ölçüde azaldı.

Baker-Miller pembesi bu noktadan sonra hızla yayıldı. Diğer hapishaneler, psikiyatri hastaneleri ve hatta bazı spor takımları bu rengi kullanmaya başladı.

Zamanla bu rengin etkileri üzerine daha fazla araştırma yapıldı ve karışık sonuçlar elde edildi. Bazı araştırmalar pembe rengin gerçekten kan basıncını düşürebileceğini buldu, bazıları ise sonuçları tekrarlayamadı.

Zamanla bu rengin etkileri üzerine daha fazla araştırma yapıldı ve karışık sonuçlar elde edildi. Bazı araştırmalar pembe rengin gerçekten kan basıncını düşürebileceğini buldu, bazıları ise sonuçları tekrarlayamadı.

Yine de hapishaneler bu rengi kullanmaya devam ediyor çünkü Baker-Miller pembe, agresif davranışları azalttığı gözlemlenen nadir renklerden biri.

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