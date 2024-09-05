Bazı Hapishanelerin Spesifik Olarak Pembe Renge Boyanmasının Çok Şaşırtacak Nedeni
Bazı Hapishanelerin Spesifik Olarak Pembe Renge Boyanmasının Çok Şaşırtacak Nedeni
Hapishaneler genellikle gri, koyu gri ve başka bir gri tonunda olur, değil mi? Ancak bazı hapishaneler pembe renkte boyanıyor, hem de belirli bir pembe tonu olan Baker-Miller pembe!
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1940'larda İsviçreli psikolog Max Lüscher, insanların favori renklerine dayanarak psikolojik durumlarını ölçmeye çalıştı. Katılımcılar sekiz rengi tercih sırasına göre sıralıyor ve buna göre kişilik kategorilerine ayrılıyordu.
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Bu sahte bilim zamanla unutulsa da Alexander G. Schauss adında bir psikolog, testi tekrar gündeme getirdi ve renklerin hormonlarımızı ve duygularımızı değiştirebileceği fikrini öne sürdü.
Schauss, pembe rengi başkalarına da gösterdi ve özellikle erkeklerin bu renge baktıktan sonra güçlerinin azaldığını gözlemledi.
Sonuçlar şaşırtıcıydı: 15 dakika içinde tutukluların agresif davranışları, önemli ölçüde azaldı.
Zamanla bu rengin etkileri üzerine daha fazla araştırma yapıldı ve karışık sonuçlar elde edildi. Bazı araştırmalar pembe rengin gerçekten kan basıncını düşürebileceğini buldu, bazıları ise sonuçları tekrarlayamadı.
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