VIP, FBI, ATM: Her Gün Kullandığımız Kısaltmaların Anlamlarını Biliyor muyuz?
VIP, FBI, ATM: Her Gün Kullandığımız Kısaltmaların Anlamlarını Biliyor muyuz?
Günlük yaşamın koşturmacasında, kısaltmalar hayatımızı kolaylaştıran küçük kahramanlar gibi! ATM'den para çekerken, CEO ile toplantı yaparken veya internet üzerinde gezinirken sıkça karşılaştığımız WWW gibi kısaltmaların arkasındaki gerçek anlamları hiç merak ettiniz mi? Gelin sizler için derlediğimiz 12 terimin açılımına ve Türkçede karşılığına birlikte bakalımmm.
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1. VIP: Very Important Person
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2. ATM: Automated Teller Machine.
3. WWW: World Wide Web
4. NPC: Non-Player Character
5. PDF: Portable Document Format
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6. FAQ: Frequently Asked Questions
7. FBI: Federal Bureau of Investigation
8. SMS: Short Message Service
9. CEO: Chief Executive Officer
10. GPS: Global Positioning System
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11. USB: Universal Serial Bus
12. BONUS👇
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