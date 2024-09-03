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VIP, FBI, ATM: Her Gün Kullandığımız Kısaltmaların Anlamlarını Biliyor muyuz?

VIP, FBI, ATM: Her Gün Kullandığımız Kısaltmaların Anlamlarını Biliyor muyuz?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
03.09.2024 - 11:03

Günlük yaşamın koşturmacasında, kısaltmalar hayatımızı kolaylaştıran küçük kahramanlar gibi! ATM'den para çekerken, CEO ile toplantı yaparken veya internet üzerinde gezinirken sıkça karşılaştığımız WWW gibi kısaltmaların arkasındaki gerçek anlamları hiç merak ettiniz mi? Gelin sizler için derlediğimiz 12 terimin açılımına ve Türkçede karşılığına birlikte bakalımmm.

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1. VIP: Very Important Person

1. VIP: Very Important Person

Yani “Çok Önemli Kişi” anlamına gelir. Bu terim genellikle özel bir ilgi, ayrıcalık veya öncelik gerektiren kişileri tanımlamak için kullanılır.

2. ATM: Automated Teller Machine.

2. ATM: Automated Teller Machine.

Türkçede 'Otomatik Vezne Makinesi' olarak bilinir. Para çekme, bakiye sorgulama gibi işlemleri yapabileceğiniz bir makinedir.

3. WWW: World Wide Web

3. WWW: World Wide Web

Türkçede “Dünya Çapında Ağ” olarak adlandırılır. İnternet üzerindeki bilgi sistemlerinin birbirine bağlı olduğu bir ağdır; web sitelerinin ve sayfalarının erişilmesini sağlayan sistemdir.

4. NPC: Non-Player Character

4. NPC: Non-Player Character

Türkçede “Oyuncu Olmayan Karakter” ya da ''Bilgisayarın Kontrol Ettiği Karakter'' anlamına gelir. Bu terim, bir video oyunu veya rol yapma oyununda, oyuncular tarafından kontrol edilmeyen, bilgisayar tarafından yönetilen karakterleri tanımlar.

5. PDF: Portable Document Format

5. PDF: Portable Document Format

Türkçeye ''Taşınabilir Belge Formatı'' olarak çevrilebilir. Belgelerin biçim ve içeriğini, kullanılan cihaz veya yazılıma bağlı olmaksızın aynı şekilde görünmesini sağlayan bir dosya formatıdır.

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6. FAQ: Frequently Asked Questions

6. FAQ: Frequently Asked Questions

Türkçeye 'Sıkça Sorulan Sorular' olarak çevrilir. FAQ, bir konu hakkında sıkça karşılaşılan soruların ve bu sorulara verilen cevapların toplandığı bir bölümü ifade eder.

7. FBI: Federal Bureau of Investigation

7. FBI: Federal Bureau of Investigation

Türkçeye 'Federal Soruşturma Bürosu' olarak çevrilebilir. FBI, Amerika Birleşik Devletleri'nin federal bir suç soruşturma ve iç güvenlik ajansıdır.

8. SMS: Short Message Service

8. SMS: Short Message Service

Türkçeye 'Kısa Mesaj Servisi' olarak çevrilebilir. SMS, cep telefonları ve diğer mobil cihazlar aracılığıyla kısa metin mesajları göndermeye ve almaya olanak tanıyan bir iletişim hizmetidir.

9. CEO: Chief Executive Officer

9. CEO: Chief Executive Officer

Türkçeye “Genel Müdür”, “Baş Yönetici”, 'İcra Kurulu Başkanı' olarak çevrilebilir. Şirketin en üst düzey yöneticisidir ve genel strateji ve kararlar üzerinde yetkisi vardır.

10. GPS: Global Positioning System

10. GPS: Global Positioning System

Türkçeye ''Küresel Konumlama Sistemi'' olarak çevrilir. Dünya genelinde konum belirleme, navigasyon ve zaman senkronizasyonu sağlayan bir uydu tabanlı sistemdir.

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11. USB: Universal Serial Bus

11. USB: Universal Serial Bus

Türkçeye ''Evrensel Seri Veriyolu'' olarak çevrilir. Bilgisayarlar ve diğer cihazlar arasında veri iletimi ve güç sağlamak için kullanılan bir standarttır.

12. BONUS👇

12. BONUS👇

CD: Compact Disc

Türkçede ''Kompakt Disk'' diye okunur. Veri, müzik veya diğer dijital bilgileri depolamak için kullanılan optik bir medya formatıdır.

Ayrıca eklemek istedikleriniz varsa yorumlara bekliyoruzzz.

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