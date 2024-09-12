Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Bill Gates'i Geceleri Uyutmayan İki Felaket Senaryosu: 25 Yıl İçinde Gerçekleşecek

Bill Gates'i Geceleri Uyutmayan İki Felaket Senaryosu: 25 Yıl İçinde Gerçekleşecek

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
12.09.2024 - 09:44

Microsoft'un kurucu ortağı, ABD'li milyarder Bill Gates, bugüne kadar pek çok konuda insanları uyardı. Son söylemlerinde iklim krizlerine ve yıkıcı siber saldırılara dikkat çeken ünlü isim bu kez CNBC'ye açıklamalarda bulundu.

Bill Gates, dünyayı 25 yıl içinde bekleyen iki olası felaket konusunda uyarı yaptı.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

ABD'li milyarder Bill Gates, son yıllarda insanlığı gelecek yıllarda yaşanabilecek felaketlere karşı uyarıyor.

ABD'li milyarder Bill Gates, son yıllarda insanlığı gelecek yıllarda yaşanabilecek felaketlere karşı uyarıyor.

Özellikle 2020 yılında Kovid pandemisinin ardından insanlık üzerine araştırmalarda bulunan Gates, bu konuda pek çok röportaj verdi, kitaplar kaleme aldı.

"Bir Sonraki Pandemiyi Nasıl Önleriz" adlı bir kitap çıkartan Bill Gates, insanlığın bir pandemiye daha hazır olmadığının sürekli olarak altını çiziyor.

"Bir Sonraki Pandemiyi Nasıl Önleriz" adlı bir kitap çıkartan Bill Gates, insanlığın bir pandemiye daha hazır olmadığının sürekli olarak altını çiziyor.

Gates, son olarak 'CNBC Make It'e verdiği röportajda kendisini en çok korkutan iki felaketten bahsetti.

"Dünyamızdaki büyük huzursuzluk büyük bir savaşı tetikleyebilir."

"Dünyamızdaki büyük huzursuzluk büyük bir savaşı tetikleyebilir."

Gates, bu konuda ABD'ye eleştirilerde bulunmadan da geçmiyor. 'Dünyanın liderlik etmesini ve model olmasını beklediği ülke, bu beklentilerin gerisinde kaldı' ifadelerine yer veriyor.

"Bu büyük savaştan kaçınsak bile önümüzdeki 25 yıl içinde başka bir pandemi olacak"

"Bu büyük savaştan kaçınsak bile önümüzdeki 25 yıl içinde başka bir pandemi olacak"

Bill Gates'in bu sözlerini bilim insanları da yaptıkları çalışmalarla destekliyor. İklim değişikliği, nüfus artışı gibi sorunların kaçınılmaz olarak bir pandemi doğuracağı, pek çok kişi tarafından belirtiliyor.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
5
4
2
1
1
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Osman Elmallı

sus insanlık düşmanı küreselci masonik

okisi

yeni pandemiye hazır değil diyo çıkartma lan dış güç amk dış gücü hayır işin kötü yanı bunu yazdığım sistem de buna ait aq istese şu an siker atar herşeyi ka... Devamını Gör

"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.