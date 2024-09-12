Bill Gates'i Geceleri Uyutmayan İki Felaket Senaryosu: 25 Yıl İçinde Gerçekleşecek
Bill Gates'i Geceleri Uyutmayan İki Felaket Senaryosu: 25 Yıl İçinde Gerçekleşecek
Microsoft'un kurucu ortağı, ABD'li milyarder Bill Gates, bugüne kadar pek çok konuda insanları uyardı. Son söylemlerinde iklim krizlerine ve yıkıcı siber saldırılara dikkat çeken ünlü isim bu kez CNBC'ye açıklamalarda bulundu.
Bill Gates, dünyayı 25 yıl içinde bekleyen iki olası felaket konusunda uyarı yaptı.
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ABD'li milyarder Bill Gates, son yıllarda insanlığı gelecek yıllarda yaşanabilecek felaketlere karşı uyarıyor.
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"Bir Sonraki Pandemiyi Nasıl Önleriz" adlı bir kitap çıkartan Bill Gates, insanlığın bir pandemiye daha hazır olmadığının sürekli olarak altını çiziyor.
"Dünyamızdaki büyük huzursuzluk büyük bir savaşı tetikleyebilir."
"Bu büyük savaştan kaçınsak bile önümüzdeki 25 yıl içinde başka bir pandemi olacak"
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sus insanlık düşmanı küreselci masonik
yeni pandemiye hazır değil diyo çıkartma lan dış güç amk dış gücü hayır işin kötü yanı bunu yazdığım sistem de buna ait aq istese şu an siker atar herşeyi ka... Devamını Gör
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