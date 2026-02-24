Olağanüstü Hal İlan Edildi, Ulaşım Durdu, Elektrikler Kesildi! Kar Yağışı ve Fırtına Hayatı Durdurdu!

Yaklaşık 30 milyon kişiyi etkileyen kar fırtınası toplu taşıma seferlerini durdurdu ve seyahat yasaklarına neden oldu. En az beş eyalette kar kalındığı 60 santimetreye, bazı bölgelerde ise 75 santimetreye ulaşırken, yüzbinlerce kişi elektriksiz kaldı. Olumsuz hava şartları nedeniyle ülke genelinde 10 binden fazla uçuş da iptal edildi. Söz konusu fırtına, Rhode Island, New York ve Philadelphia’da en güçlü kar fırtınalarından biri olarak kayıtlara geçti.

New York'taki Central Park’ta öğle saatlerinde kar kalınlığı 49 santimetre olarak ölçülürken, fırtına kentte 1869’dan bu yana yaşanan en güçlü 9’uncu kar fırtınası olarak kayıtlara geçti. New Jersey’nin Newark kentinde ise fırtına, son 90 yılın en şiddetli ikinci kar yağışı olarak kaydedildi.