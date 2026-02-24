Olağanüstü Hal İlan Edildi, Ulaşım Durdu, Elektrikler Kesildi! Kar Yağışı ve Fırtına Hayatı Durdurdu!
ABD’nin kuzeydoğusunu vuran kar fırtınası hayatı durma noktasına getirirken, 10 binden fazla uçuş iptal edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ABD’nin kuzeydoğusunda yer alan Rhode Island, Connecticut, Delaware, Maryland, Massachusetts, New Jersey, New York ve Pennsylvania eyaletlerinde etkili olan kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
New York’ta olağanüstü hal ilan edilirken, yetkililer sürücülerden yollardan uzak durmalarını istedi.
Olumsuz hava şartları hava ulaşımını da ciddi şekilde etkiledi.
Yüzbinlerce kişi elektriksiz kaldı!
Seyahat kısıtlamaları ve uyarılar sürüyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın