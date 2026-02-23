onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Yatırımcı Cihat Çiçek Araba Masraflarına İsyan Edenler İçin İş İnsanlarının "Kiralama" Stratejisini Anlattı

Yatırımcı Cihat Çiçek Araba Masraflarına İsyan Edenler İçin İş İnsanlarının "Kiralama" Stratejisini Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
23.02.2026 - 14:04 Son Güncelleme: 23.02.2026 - 15:27

İçerik Devam Ediyor

Ülkemizde araba satın almak zaten başlı başına zor bir süreçken yüksek vergiler, durmak bilmeyen benzin zamları ve fahiş kasko maliyetleri bu yükü ikiye katlıyor. Araç sahibi olduktan sonra bitmek bilmeyen ek masraflar, bir süre sonra konfordan ziyade ciddi bir maddi külfete dönüşüyor.

Yatırımcı Cihat Çiçek iş insanlarının bu masrafın önüne geçmek için uyguladığı stratejiyi paylaştı. Kurulan sistem yine asgari ücretliyi şaşırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Peki bu sistem gerçekten karlı mı?

Peki bu sistem gerçekten karlı mı?

1. Şirket Sahibiysen Kiralama Daha Karlı

Eğer bir işletmen varsa, kiralama yapmak bir 'vergi kalkanı' oluşturur:

  • Gider Yazma: Kira faturasının tamamını (belirli bir limite kadar) şirket gideri olarak gösterip ödeyeceğin vergiden düşersin.

  • Sermaye Koruması: Arabaya bağlayacağın 1.5 - 2 milyon TL nakit cebinde kalır. Bu parayı mal alımında veya işletme sermayesinde döndürüp araba kirasından çok daha fazlasını kazanabilirsin.

  • Sıfır Risk: Bakım, lastik, kasko ve değer kaybı (ikinci el piyasası düştü mü vs.) senin derdin olmaz.

2. Bireysel Kullanıcıysan: Satın Almak Mantıkl

Eğer maaşlı çalışansan veya gider gösteremiyorsan, kiralama yapmak genelde 'lüks' kaçar:

  • Kira Bedeli: Bugün orta segment bir aracın aylık kirası 30-40 bin TL’den başlıyor. 3 yılın sonunda ödediğin para, arabanın yarı fiyatını geçer ve elinde hiçbir şey kalmaz.

  • Mülkiyet: Satın aldığında araba senin bir varlığın (asset) olur. En kötü ihtimalle sattığında paranın büyük kısmını geri alırsın.

👇

👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın